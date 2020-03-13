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Çin'in Wuhan Eyaleti'nde görülüp daha sonra tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili olarak erken davranan Türkiye, havalimanları ve sınır kapılarında gerekli tedbirleri almıştı. Sağlık Bakanlığı Türkiye çapında Kovid-19 salgını ile ilgili önlemleri yaygınlaştırırken şu ana kadar görülen iki vaka ile ilgili olarak da bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bilgilendirme yapıldı.

AKŞENER: HAKKI TESLİM ETMEK GEREK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs salgınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tutumunu beğendiğini söyleyerek, “En küçük bir şey oluyor. Çıkıyor, fotoğraf veriyor. Bu iyi bir şey. Bu hakkı teslim etmemiz lazım. Bu konuda enfeksiyon hastalıklarında uzman hocaları topladı, onlarla ilgili ekip kurdu. Bu iyi bir tutum, dolayısıyla bu hakkı Sağlık Bakanlığı’na teslim etmek lazım” ifadelerini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2020

ÖZTRAK: BAKANLIĞA TEŞEKKÜR EDERİZ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öztrak'ın bu sözleri CHP'nin resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

KARAMOLLAOĞLU: BAKAN'IN HASSASİYETİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi ile alınan önlemler nedeniyle teşekkür etti. Karamollaoğlu, "Şahsen 'bu gizlendi, üstü örtülmeye çalışılıyor, aslında bir şeyler vardır' denilmesini doğru bulmuyorum. Böyle bir salgın hastalığın dünyanın her tarafında çok hızlı bir şekilde yayılmasını birkaç günlüğüne ertelemenin kimseye faydası olmaz. Sağlık Bakanı'nın bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık, hassasiyet önem taşıyor diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

— Eren Erdem (@erenerdemnet) March 12, 2020

ERDEM: BİR MUHALİF OLARAK KUTLARIM

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem ise sosyal medya hesabı Twitter'den yayınladığı mesajında şunları kaydetti: "Okulların tatil edilmesi, doğru. Pilot hastanelerin seçimi, doğru. Bilim kurulunun oluşumu, doğru. Bazı etkinliklerin iptali, doğru. Kamu spotları ve bilgilendirmeler, doğru. Anlık bilgilendirmeler, doğru. Bir muhalif olarak Sağlık Bakanlığını kutluyorum. Hiç fena değiller..."

— ÜMİT NAZLI BOYNER (@umitnazliboyner) March 12, 2020

ÜMİT BOYNER: MATEMATİK YALAN SÖYLEMEZ

Eski TÜSİAD Başkanı, iş insanı Ümit Boyner, sosyal medya hesabında "Türkiye, Sağlık Bakanlığı ile, THY ile, yerel yönetimleriyle ve kriz yönetiminde yetkili tüm kişi ve kurumlarıyla Coronavirüs krizinde şu ana kadar çok başarılı. Matematik yalan söylemez, önümüzde daha zor günler olabilir, vatandaşlar olarak el verelim" mesajını verdi.

— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 13, 2020

İSMAİL SAYMAZ: ÖRNEK DEVLET ADAMI TAVRI

Gazeteci İsmail Saymaz da, "Elazığ Depremi ve ‘corona’ salgınında görevini başarıyla yerine getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca örnek devlet adamı tavrıyla hem CHP’den hem de İyi Parti’den tebrik ve teşekkür aldı" ifadelerini kullandı.

SEVİLAY YILMAN: KOCA'NIN VİZYONU SAYESİNDE

Habertürk yazarı Sevilay Yılman da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vizyonuna da işaret ettiği bir yazı kaleme aldı. Sevilay Yılman'ın 11 Mart tarihli yazısı:

Sezar’ın hakkı Sezar’a…

Eğer bu bela…

90 gün evvel Çin’de insanlığın başına musallat olan ve bir çırpıda dünyanın birçok yerine sıçrayan bu virüs Türkiye’ye henüz girdi ise…

Bunun en büyük nedeni virüs ilk çıktığı andan bu yana aşırı tedbirler alan Sağlık Bakanlığı’nın titiz çalışması sayesindedir.

Biliyorum şimdi bazıları bakanlığı övdüğüm bu ifadelerim üzerine abuk subuk bir sürü şey yazıp çizecek.

Hiç önemli değil!

Kim ne yazarsa yazsın, ben gördüğüme ve yaşadığıma bakarım.

Korona Türkiye’ye henüz dün gece girmiş olabilir ama ben neredeyse 2 aydan fazladır bu virüsle cebelleşiyorum…

Bu virüse nasıl direnirim ve bu virüsle nasıl başa çıkarım diye kendimi parçalıyorum!

Çünkü benim evladım…

Hayatım, her şeyim, yaşama NEDENİM biricik oğlum Fransa’da…

Ve Çin’den sonra virüsün ilk görüldüğü ülkelerden biri olan Fransa’nın Bordeaux şehrinde yaşayan canımın parçasından hemen her gün şu cümleleri duyuyordum; “Anne çok korkuyoruz! Çinlilere karşı ben dahil herkesin acayip bir mesafesi var. Maske kalmadı. Marketlerde dezenfekte ürünleri sıfır. Millet birbirine yaklaşmıyor. İnsanlar toplu ulaşım kullanmak yerine gideceği yere bisikletle ya da yürüyerek ulaşımı sağlamayı tercih ediyor. O nedenle siz çok şanslısınız! Türkiye bu konuda inanılmaz! Burada herkes Türkiye’yi konuşuyor. Çünkü enteresan her yerde var ama gerçekten Türkiye’de yok bu virüs!”

Bakın bunları laf olsun diye yazmıyorum.

Avrupa’da aylardır öyle bir panik var ki!

İnsanlar başının çaresine bakmak için kendini parçalıyor.

Mesela Deniz yani oğlum maskeyi eczane veya marketlerde bulamadığı için internetten sipariş etti ve bunun için tamı tamına 156 Amerikan doları ödedik.

Ödedik diyorum çünkü kullandığı kredi kartı benim kartım.

Neyse uzatmayayım…

Dün gece Bakan Fahrettin Koca kamuoyunun önüne çıkıp, “Ülkemizde de artık bir koronavirüs tespit edilmiştir” açıklaması yapınca…

Önce oğluma, Deniz’ime;

“Nazar ettin. Al işte bizde de çıktı!” diye mesaj attım…

Nasıl bir algı oluşmuşsa o yakalarda artık, Türkiye ve korona ilişkisi ile ilgili…

İnanamadı.

“Yanlış teşhis konulmuştur. Korona değildir o” filan dedi...

Düşünün… Ben Türkiye’nin de artık bu gerçekle tanıştığını ispat için Bakan Koca’nın gece yaptığı açıklamalarını yolladım oğluma ve bu virüsün artık Türkiye’ye de giriş yaptığını ispat için epeyce çalıştım bir zaman.

Sonra da tabii tersi durum yaşanmaya başladı.

Korona ile mücadelede benden daha deneyimli oğlum yağdırdı bütün bildiklerini.

Özetle…

Avrupa’nın göbeğinde yaşayan bir evlat sahibi olarak yaşadığım tecrübelerden hareketle söylüyorum…

Türkiye koronaya karşı gerçekten çok iyi direndi.

Şu gerçek ki korona salgını ile mücadele eden dünyadaki en başarılı nadir ülkelerden biri Türkiye…

Ben bu başarının da kesinlikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın öngörüsüne ve vizyonuna bağlı olduğunu düşünüyorum.

Kabul edin ya da etmeyin…

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün en son Türkiye’ye gelmiş olmasında bakanlığın ve ekibinin titiz, tedbirli ve rasyonel çalışmalarının çok büyük payı var.

Bu sebeple…

İran başta olmak üzere burnumuzun dibindeki ülkeleri de teslim alan bu belayla en geç tanışan ülke olmanın gururunu yaşatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibine teşekkür ediyor ve alkışlıyorum.

Ve memleketimizde de konuşlanmaya başlayan koronaya; “HOŞGELMEDİN” diyor ve onunla ilgili bundan sonra verilecek mücadelede de…

Mutlaka ama mutlaka...

Sağlık Bakanlığı’nın söylediklerini harfi harfine takip edelim ve bilimsel olmayan saçma sapan hurafelere değil, ülkesini Koronavirüs ile dünyanın en geç tanıştıran Sağlık Bakanı unvanına sahip Fahrettin Koca’nın, ekibinin reel tespitlerine, yönlendirmelerine güvenelim diyorum...

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜS BROŞÜRÜ

Sağlık Bakanlığı hazırladığı broşürde vatandaşlara A'dan Z'ye yeni tip koronavirüs (Kovit-19) hakkında bilgilendirme yaptı.