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Fas, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine Fas imza attı. Kuzey Afrika ekibi, Hırvatistan ve Belçika gibi iki güçlü takımın bulunduğu F Grubu'nu lider tamamlayarak son 16'ya yükselirken, 36 yıl sonra bir ilki başardı.

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  • Fas, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasının yavaş yavaş sonuna gelinirken, F Grubu'nda büyük bir sürpriz yaşandı.
  • Fas, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

    Hırvatistan, Belçika, Fas ve Kanada'nın yer aldığı grubu Kuzey Afrika ekibi Fas lider tamamladı.
  • Fas, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

    Gruptaki ilk maçında Hırvatistan ile golsüz berabere kalan Fas, ikinci maçında Belçika'yı 2-0 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekti.
  • Fas, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

    Gruptaki son maçında puansız Kanada ile karşılaşan Fas, mücadeleden Ziyech ve En-Nesyri'nin golleriyle 2-1 galip ayrıldı.
  • Fas, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

    Puanını 7'ye yükselten Fas, Hırvatistan-Belçika maçının da beraberlikle sona ermesinin ardından gruubu 7 puanla zirvede tamamladı.
  • Fas, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

    Kuzey Afrika ekibi böylece Hırvatistan ve Belçika gibi güçlü takımları geride bırakmayı başardı.
  • Fas, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

    Fas, son 16 turunda E Grubu ikincisi ile mücadele edecek.
  • Fas, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

    36 YIL SONRA YENİDEN...

    Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katılan Fas Milli Takımı, ikinci kez gruptan çıkmayı başardı. 
  • Fas, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

    1986 yılında Meksika'da düzenlenen turnuvada İngiltere, Portekiz ve Polonya'nın yer aldığı grubu lider tamamlayan Kuzey Afrika ekibi, yine lider olarak son 16'ya yükselmişti.
  • Fas, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

    Fas, son 16 turunda ise Batı Almanya'ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmişti.
  • Fas, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarih yazdı!
  • Fas, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

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