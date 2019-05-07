Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemini değerlendirdi.

"Hakem hatalarından bahsediyor Beşiktaş. 'Biz kaybettik çünkü şundan çünkü bundan' diyor. Fikret Orman'ın söylediği hiçbir şeyi geçen seneki tavrından sonra önemi kalmadı ama kendi gördüklerimin önemi var. Maça baktığınızda evet Beşiktaş'ın haklı olduğu taraflar var. Hakemin takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullanması... Evet var. Ama aynı hakemlerin geçmişte takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandıklarını buralarda çok konuştuk. Beşiktaş'a gösterilmeyen sarı-kırmızı kartları, özellikle Quaresma'ya... Hakemin, hakimin yanlışlarını kaybettiğinde gördüğün gibi kazandığında da görmen lazım. O zaman diyeceksin ki 'Ben de bundan dolayı avantaj elde etmiştim. Şimdi de rakibin etmiş olması açıkçası o zaman doğru davranmadığımı ve bunu açık kalplilikle söylemediğimi de gösteriyor' diyerek özeleştiri yapması lazım. 2-0'lık mağlubiyetin sorumlusu hakem değil! Kim der ki ben yanlış taktikle sahaya çıktım, kim der ki benim takımım yanlıştı. İşi hakemde bulmak, işi hakemlerin yanlış yaptığına yıkmak, yardımcılarının yanlış yönetim sergilediğini söylemek işin kolayı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın derbideki performansını değerlendiren Altaylı şunları söyledi:

"Beşiktaş çok açık biçimde yanlış oynadı. Şenol Güneş her derbide olduğu gibi çok açık biçimde sahaya korkuyla çıktı mı? Çıktı. Fenerbahçe'de de Trabzon'da da öyle. Şenol hocanın iyi taraflarını övdüğümüz kadar bu tarafını bilmemiz gerekiyor. Deplasman derbilerinde takımını korkak ve mahkum oynatıyor. Fatih Terim ise 'Şampiyon olmak için bu maçı kazanmaktan başka çarem yok' diye çıktı oysa Beşiktaş da aynı şekilde çıkabilirdi... Haftalardır şahane futbol oynayan Beşiktaş, haftalardır kötü oynayan Galatasaray karşısında ezik oynadı. Bütün meseleyi bir tacın hakem tarafından yanlış verildiği iddiasına dayandırmak olacak iş değil. Bir maçta bir sürü taç, korner, aut kararı yanlış verilebiliyor! Bunlar neden önemsenmedi bu sefer bu kadar önemli oldu? Top Caner'e bir bakıyorum çarpıyor bir bakıyorum çarpmıyor. Ama bununla ilgili olarak hakeme itiraz edenler arasında Caner'in olmaması enteresan değil mi? Bugün birisi sosyal medyaya fotoğraf koymuş, herkes hakemin etrafında Caner yok. 10 kez seyrettim beşinde Caner'e değmiş gibi görünüyor, beşinde değmemiş gibi. Ama mesele o değil ki. Mesele şu: Kardeşim bu penaltı olur da Beşiktaş kalesine en az 80 metre mesafede kullanılan taç atışı. De ki bu yanlıştı, bu senin yaptığın hatayı ortadan kaldırır mı?"

"HAKEM EVET HATA YAPTI AMA SEN DE ÇIK YEN KARDEŞİM"

Beşiktaş'ın yediği ikinci golle ilgili konuşan Altaylı "Diyorlar ki 'Sakatlık var diye dışarı atmıştık' öyle bir şey yok, pozisyon öyle değil. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Yenilen pehlivan suçu hakemde arar. Bu sadece Beşiktaş açısından değil, Fenerbahçe, Galatasaray için de geçerli. Ligdeki tüm takımlar için geçerli. Çık sahaya adam gibi oyna, oyununa sahip çık, hata yapma, sonra hakemle ilgili tartış. Galatasaray - Fenerbahçe maçı... Hakem hata yaptı evet ama sen de çık yen kardeşim, at gollerini. Bunları söylemedik mi? Beşiktaş için de aynı şey. Beşiktaş'a bakıyorsun Kagawa, Adriano oyunda yok. Adriano büyük maçların oyuncusu. Necip oyunda. Niye? Bunları söyle sonra diğer tarafı da söyle. Kendi hatalarını görmezden gel... Beşiktaş da o zaman 'Tam kanunsuzluk' desin maçı iptal etsin abi! Bunu Başakşehir isteyebilir bak. Onlar da mazbatayı alamamışlardı ya..." yorumunu yaptı.

Hakemlerle ilgili olarak Mustafa Cengiz'in 'Hakemler için kura çekilsin' açıklaması üzerine konuşan Altaylı "Olabilir. Ama Türkiye gibi ülkede kuraya da güvenilmez. Sıcak soğuk yapıldı denirler. Bu ülkede bir güven sorunu var. O yüzden buna hakemler de dahil ister kurayla atasınlar... MHK'ye de TFF'ye de güven yok. Kimsenin kimseye güvenmediği bir ülke burası" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR'İN GAZI KAÇTI"

BB Erzurumspor deplasmanından sonra Fatih Terim'in "Galatasaray 8'i de kapatır 18'i de kapatır" açıklamasını ve Galatasaray'ın performansını değerlendiren Altaylı "Başarısızlığını nasıl Fatih Terim'e yazıyorsam başarıyı da ona yazmam gerekiyor. Terim'in bu başarısı, bu maçtaki başarısı biraz da Şenol Güneş'in başarısı. Bu başarısı biraz da Başakşehir teknik direktörünün başarısı... Niye? İpler, Başakşehir'in elindeydi. Onlar kaybedince Terim başarılı hale geliyor. Ben hala takımların puan kaybedeceğini düşünüyorum. Şampiyon hala belli değil. Başakşehir'in gazı kaçtı." dedi.

ALİ KOÇ'UN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK AÇIKLAMALARI

"BUNLARI DUYUNCA FENERBAHÇELİ OLASIM GELİYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün yolundan gittiği önemli" açıklaması ve Ülker Stadı'nın Mustafa Kemal Atatürk yapılması şeklindeki demecini değerlendiren Altaylı "Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bunları duydukça benim Fenerbahçeli olasım geliyor. Helal olsun. Galatasaray'dan da keşke böyle bir öneri gelse. Keşke keşke keşke... Galatasaray'ın üzerine bir toprak serpilmiş ama ne toprağı olduğu belli değil. Bizim başkanımız ise gidip tarikat toplantılarında mafyatik adamlarla beraber tarikat liderleriyle görüşmelere giden taraftar gruplarının otobüslerine el sallıyor. UltrAslan'ın başında olduğu söylenen kişiler, bilmem ne cemaatinin toplantısına gidip orada mafyöz olduğu iddia edilen adamlarla videolar çektirip yayınlarken bizim başkan da onları el sallayarak uğurluyor" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'DE ARTAN PUAN KAYIPLARI

Son 4 Süper Lig maçında 10 puan kaybeden Başakşehir'in performansı üzerine de konuşan Altaylı "Maçlarının kolay olmadığını biliyoruz. Ben son maçında puan kaybetmesini bekliyordum. Alanya'da kaybetmesini bekliyordum, Sivas'ta kaybetmesini zaten söylemiştik burada. İpler Galatasaray'ın elinde diyoruz ya Başakşehir'in de elinde. Başakşehir de bütün maçlarını kazanırsa şampiyon oluyor. Galatasaray ne kadar avantajlıysa Başakşehir de o kadar avantajlı. Beşiktaş'ın bile umudu var ama Başakşehir ve Galatasaray'ın elinde ipler. Bir yaşlı takım iki böyle maratonlara alışık olan bir takım değil, üç camiası yok... Öyle olduğunda da işinin zor olması son derece normal. Koruma ve kollama devri de eskisi kadar gündemde olmadığı için Başakşehir'in şansının biraz daha az olduğunu söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

FENERBAHÇE NEFES ALDI!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa deplasmanında aldığı galibiyeti yorumlayan Altaylı "Oturup kalkıp Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya giden savunma oyuncusu Veysel Sarı'ya dua etsinler. Veysel Sarı'nın kendi ceza alanının önünde neredeyse penaltı gibi anlamsız faulü olmasaydı eğer Fenerbahçe kriz içerisindeydi. Fenerbahçe evet güzel futbol oynuyordu ancak o faul ilaç gibi geldi. Veysel'in o faulü niye yaptığını anlamak mümkün değil! O pozisyon olmasa o maç oraya evrilmeyebilirdi. Fenerbahçe her iyi oynadığı maçların çoğunu kazanamadı. Kasımpaşa'nın en kötü futboluydu bu sezonki..." dedi.