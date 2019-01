Habertürk TV'de Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Spor Saati adlı programda Fatih Altaylı ve eski futbolcu Hamit Altıntop spor gündemini değerlendirdi.

Bursaspor - Fenerbahçe maçını değerlendiren Altaylı, "İspanya'daki Soldado'yu gördük. Madem böyle bir Soldado vardı, niye şimdiye kadar yoktu diye soruyor insan ister istemez. Muazzamdı, Fenerbahçe'nin en iyisi oydu herhalde. Volkan iyiydi biraz da Bursasporlu futbolcular beceriksizdi. Birkaç top çizgiden çıkarıldı. Bursa her zaman vasatın üzerinde oynuyor ama sorun Bursa'da sorun yok, sorun Fenerbahçe'de" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN PEŞ PEŞE ÜÇ MAÇ KAZANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Fenerbahçe'yi yorumlayan Altıntop, "Ali Koç Bey geldiğinde hedefler çok yükseltilmişti, bunun nedeni taraftardan mıydı bilmiyorum ama sonuçlar böyle olunca ister istemez olumsuz bir enerji oluyor. Cocu'nun gelmesi çok iyi futboldan ziyade Avrupa'da tanınan bir hoca olunca sonuçlar da gelmeyince özgüven kaybı oldu. Ben inanmıyorum ki Fenerbahçe peş peşe üç galibiyet alsın. Bir berabere oynar bir kazanır bir kaybeder... Bunun Fenerbahçe ile alakası yok, alt sıra takımları böyle oluyor. Fenerbahçe gerçekçi olmak gerekirse 20 maç böyle bir tablo gösteriyorsa burada kalite sıkıntısı vardır diye düşünüyorum. Deplasmanda başlayıp 1 puan aldılar ve çok iyi oynamadılar, o yüzden 1 puan çok değerli olabilir, olaya böyle bakmak lazım. Hep kafalara vurmakla olmuyor bu olay, bu sene iyi başlamadılar, iyi gitmiyorlar" dedi.

"BAŞKAN SÜREKLİ TELEVİZYONDA FUTBOLCULARINI ELEŞTİRİRSE FUTBOLCU SAHAYA HANGİ HİSSİYATLA ÇIKAR?"

"Galatasaray da Fenerbahçe de 1970'lerin sonunda küme düşmekten son anlarda kurtuldu, daha önce yaşandı bunlar. Başkanlar konuşmamalı diye geçen hafta söyledim, Agnelli ailesini örnek gösterdim ve hiç konuşmadığını dile getirdim. Ali Koç, FB TV'de sürekli program yapıyor. Bir başkan her dakika televizyonda olmaz. Sezonun başı, Ali Koç tribüne gidiyor ve 'Bunlar bu formanın hakkını veremiyor' diyor. Bahsettikleri de Fenerbahçe'de 1 sezon oynayıp başarı kovalayacak olan futbolcular. 'Siz olsanız hakkını daha iyi verirsiniz' diyor tribünün göbeğinde. Yetmiyor, kulüp televizyonuna çıkıyor ve kulüple ilgili çok yanlış, kendi kulübünü küçük düşürücü mesajlar veriyor. Yetmiyor geçen haftaki çıkışında 'Bunlar bu formanın hakkını vermediler. Sen ben giysek daha fazla puan toplardık' dedi. Bir başkan çıkıp bunları söylediğinde o futbolcular sahaya hangi hissiyatla çıkar? Elin ayağına dolanmaz mı?" diyen Altaylı, bunun normal olup olmadığını Hamit Altıntop'a sordu.

Altıntop da "Fenerbahçe'de özgüven sorunu olduğunu zaten söyledim ve bu sırf sonuçlardan kaynaklanmıyor. Futbolcu arkadaşlarımızdan bazıları şampiyonluk yaşamış, belli sayıda milli maçları var. Bu da belli şeylerin eksik olduğunun işareti. Fatih Beyin bahsettikleri tabii ki hoş konular değil, olmaması gereken şeyler" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'yle ilgili konuşmayı sürdüren Altaylı, "Bu takım iyi kötü 100-150 milyon dolar, Euro maliyeti bir takım. O takımı da sen kurdun. O takımın patronu olmaya sen soyundun. Madem bu kadar reziller, sen niye topladın? Bunları toplayan adamı niye hala koruyorsun? Büyük umutlarla getirdiğin Cocu'yu yolladın, 'Bizim hayallerimize bile yetişemez' dediğin Ersun Yanal'ı getirdin. Sonra da diyorsun ki 'Ersun Yanal'ın üzerinde Comolli var' O zaman kurtarıcı olarak Comolli'yi getirseydin. Ersun Yanal'ı harcadın, oyuncuları harcadın, takımı harcadın... E geriye kim kaldı?" dedi.

Fenerbahçe'de sağlıklı bir ortam olmadığına vurgu yapan Altıntop, bunun dışarıya kötü yansıdığını dile getirdi ve şunları söyledi:

"Sadece Fenerbahçe'den yola çıkmak istemiyorum, futbolumuz Türkiye'de maalesef ezbere oynanan oyun oldu. İçeriği fazla verimli değil. Bugün Fenerbahçe'yi gördüğünüzde herkeste yüksek bir motivasyon var ama beraber hareket etme yok. Ne zaman saldıracağız, ne zaman topu çevireceğiz... Bunlar yok. Gol güzel bir gol ama tesadüfi bir gol. Böyle değerlendiriyorum. Bu kadar yatırım yapmış ve çok önemli teknik direktörler getiriyorsanız taraftar gruplarını da beklenti açısından anlayabiliyorum. İnsanlar sonuçtan ziyade göze iyi gelen futbol da istiyor"

"ALİ KOÇ'UN YERİNDE OLSAM ERSUN YANAL'I DEĞİL EROL BULUT'U GETİRİRDİM"

"4-5 yıl önceki bir Beşiktaş örneği var. Başkan olarak, yönetim olarak, Comolli olarak artık hedefleri makule çekerdim. Takımdan baskıyı alacaksınız. Taraftara da bir şekilde ifade edeceksiniz ki bu sezon bizim kayıp sezonumuz olarak... Fenerbahçe gelecek hafta Yeni Malatyaspor'la oynayacak ve zor bir maç olacak. Çünkü Yeni Malatyaspor'un özgüveni yüksek. Ben Ersun hocayı getirmezdim de Erol hocayı getirirdim. Maliyeti düşük, hedefleri olan bir hocaya benziyor. Kendisini çok iyi tanımıyorum ama Abdullah Avcı altında belirli bir eğitim almış ve Fenerbahçe geçmişi var. Aslında büyük artıları vardı. Ali Beyden biraz daha hedefleri düşürtüp öyle bir hocayı kazanabilirsiniz. Fenerbahçe'nin Fatih Terim'ini yaratabilirdiniz, neden olmasın? Bu da büyük bir cesaret örneğidir. Tabii ki öyle bir tesadüf var mı yok mu, Malatyaspor buna müsade eder mi çok faktör var ama Fenerbahçe için bu sezon çok parlak olmayabilir ama herhalde kurtaracaktır, bir şüphem yok. Çünkü baktığınızda alt takımlar da Ankaragücü'nde inanılmaz bir moral düşüklüğü var, çok değişik şeyler dönüyor. Ankaragücü'nün ayaklanacağını, uzun vadede iyi bir ekip olacağını hiç kimse savunmaz herhalde. O potansiyeli, ne mali ne de manevi gücü var"

ALİ KOÇ HEDEFLERİ NEDEN DÜŞÜRMÜYOR?

"ÇÜNKÜ SOYADI KOÇ. BÖYLE OLUNCA BEKLENTİLER DE FARKLILAŞIYOR"

Ali Koç'un hedefleri neden düşürmediğiyle ilgili konuşan Altaylı, "Çünkü soyadı Koç. Ali Velioğlu değil. Soyadı Koç olunca taraftar beklentisi de senin ortaya koyman gereken performans da farklı oluyor. Ali Koç bir imparator gibi geldi Fenerbahçe'ye. Ufku, vizyonu var, mali sorunları çözecek... Kendisi de bu mesajları verdi. O zaman beklenti farklı oluyor. Hayat insana bazı şeyleri öğretir"

"SAKAT OLDUĞUM DÖNEMDE ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Altaylı'nın 'Hayat bazen başarısızlıkla öğretir' sözüne katılan Altıntop, "100 tane maç daha oynasam, 2 kupa fazlam olsaydı da bu sakatlık döneminin bana daha çok şey kattı. Daha sonraki futbol hayatıma yönelik çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. Hoca olurum, yönetici olurum, ne olursam artık sakatlık geçiren futbolcuları anlayabilirim, yönlendirebilirim. O zaman çok üzülmüştüm ama bugün meyvesini tadabiliyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNDA EKSİK OLAN NE?

"GEÇEN HAFTA FIFEX VARDI, KATILAN YOKTU"

Türkiye'de nasıl bir futbol olduğunu yanıtlayan Altıntop, "Almanya, İspanya ve Türkiye'de de farklı kültür, sistem var. Almanya'da bir liyakat sistemi var, buranın altını çizerek söylüyorum isimlerden ziyade kalite ve verim aldığınız faktörlere değer veriliyor. Nagelsman, Tedesco gibi futbol geçmişler olmayan örnekler var. Abiniz, dayınız olmasa da kaliteyi yansıtıyor ve gelişime açık olduğunu gösteriyorsanız, 24 saat futbolla yaşıyorsanız sistem sayesinde seviye atlayabiliyorsanız. Geçen hafta FIFEX vardı, sevdiğim abilerden çok azı katıldı. Samet Aybaba'nın yardımcısı Selçuk Erdoğan vardı, orada örnek olarak Samet Aybaba'nın kendisine fırsat verdiğini ve böylece geliştiğini söyledi. Samet Aybaba veya diğer hocalar kaç kişiye fırsat veriyor ki? Burada öyle bir sistem olması lazım ki Van, Kars'taki arkadaşlarımıza da fırsat verilmesi lazım. Belki onların kalitesi daha fazladır. İlla İstanbul'dan mı olacak? İlla eski futbolcu mu olacak? İlla Samet Aybaba'yı mı tanıyacak? Böyle sıkıntılarımız var. Ali Koç çok vizyonlu, kaliteli bir kişiliğe sahip olabilir, kendisini tanımıyorum ama futbol içeriği ne kadar yoğun, ne kadar derin veya etrafındaki insanların. Etrafınızın ortalaması, sizi yansıtır."

"ANADOLU'DAN FUTBOLCU ALIRKEN DEĞERİNİ REKABETLE 3-4'E KATLIYORUZ, SONRA DA O ÇOCUK SUÇLU OLUYOR"

"Her şey ezbere gidiyor. Bir eğitim paketi var, onu alıyoruz ve 'Ben artık hocayım' Futbol gelişime o kadar açık ki her sezon değişiyor, gelişiyor, hızlanıyor. Psikolojik baskı o kadar var ki, Almanya'daki bir arkadaşım 'Futboldan sıkıldım' demişti. Hep telefon, mal, mülk... Değerlerimiz maalesef kayboldu. Gelişime açık değiliz, mütevazılığımız kaybolmuş vaziyette. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray çok büyük kulüpler ama birlikte hareket etmek gerekiyor. Anadolu'dan bir futbolcu alacağız, değeri 1 milyon ama kendi aramızda onun değerini 3-4 milyona çıkarıyoruz rekabetle. Alıyoruz yüzde 90'ı olmuyor, sonra da o çocuk suçlu oluyor. Ona yükleniyoruz, topu ona atıyoruz, kameralar sadece onu çekiyor. Diğerleri kaçıyor" dedi.

Kulüpleri spordan anlamayan kişilerin yönettiğini ve futboldaki en büyük problemin bu olduğunu dile getiriren Altaylı"Bu işler tezgah olmuş. Menajerle sıkı fıkı ilişki içerisindeki teknik direktörler, basında menajerle bağlantılı ilişkiler... Menajerin istediği futbolcuyu parlatıp, istemediğini karalıyorlar" derken Altıntop ise şunları söyledi:

"Ben futbola severek başladım. Yarın öbür gün hoca olursam da bir şey yaratmaya, değer katmaya çalışırım. Genç futbolcu arkadaşlarımızın vizyon sahibi olması gerektiğini söylüyorum. Kupayı yoksa bu sene Başakşehir alır, yarın Galatasaray, öbür sene Fenerbahçe alır ama kalite yok. Burada ağlamayı sızlamayı bırakacağız çünkü ortam belli. Her zaman söylüyorum. Çok sevdiğim bir hocama da söyledim her şeyden şikayetçisiniz ama o koltuktan kalkmıyorsunuz. İnanmadığınız şeyi neden yapıyorsunuz? Şartlar kötü, bu ortamda üretemiyorsun belli. Neden orada oturuyorsun? Neden mutlu olmyuorsun? Sırf maddiyat düşünülmesin. Kalite olduğunda maddiyat zaten gelecektir. Herkes işi rahat olsun istiyor. İş rahat olur mu ya? İş rahat olmaz. Hep üretmeniz gerekir, hazır olmanız gerekir, konsantrasyonunuzu sürekli yüksek tutmanız gerekir. Guardiola, Bayern Münih'in başına geçmeden 6 ay Almanca öğrendi ve her basın toplantısını Almanca yaptı ya. Ve bugün İlkay Gündoğan'a, Agüero'ya her şeyi tekrar tekrar söylüyor, tekrardan bıkmıyor. Bizde 'Ben sana zaten söylemedim mi!' deniyor"

FENERBAHÇE LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI

"BÖYLE BİR CAMİA BÖYLE BİR MÜCADELE VERİYORSA HİÇBİR ŞEYE ŞAŞIRMAM. BİR HOCA DEĞİŞİMİ DAHA OLABİLİR, BUNA DA ŞAŞIRMAM"

Altaylı'nın 'Fenerbahçe'nin ligde kalması için 5-6 maç kazanması lazım. Bu görüntü, o kadar maç kazanır hissiyatı uyandırıyor mu?' sorusunu yanıtlayan Altıntop, "Diğer takımların ne yapacağı önemli ama içerdeki maçlarda bu galibiyet sayısını tamamlar diye düşünüyorum. Ama orada da bu yeterli olacak mıdır? Çok zor bir dönem olacaktır. Galatasaray 6 tane attı, özgüven. Başakşehir, Trabzon'u mağlup etti, özgüven. Fenerbahçe'de bu özgüven var mı? Yeni Malatyaspor, Göztepe'yle oynayacak. Çok zor maçlar. Hiçbir şeye şaşırmam. Bu ortamda, böyle bir dönemde bir hoca değişikliği daha olabilir, oraya kadar gidiyorum ona bile şaşırmam. Çünkü böyle bir camia böyle bir mücadele veriyorsa her şey olabilir" dedi.

Neden Almanya'da değil de Türkiye'de bir kariyer planladığı üzerine konuşan Altıntop "Her zaman kendimi ülkeme çok yakın hissettim. Orada doğdum büyüdüm ama her zaman milliyetçiliğim oldu. 17-18 yaşımda Türkiye'de yaşamak istediğime karar verdim. Annem hala orada, oraya çağırıyor. Ben burada çok güzel şeyler yapılabileceğine inanıyorum, kalpten söylüyorum. Taraftarı da eğitmek gerekir, futbolu onlara da öğretmek gerekir. Önce hayatın kurallarını bilmek, kuralları bilmek gerekir. Özeleştiri yapmak zorundasınız. Eleştirilerde bulunuyorum ama yanlışları söylemek zorundayım. Türk vatandaşı olarak bunu kendime görev olarak görüyorum, her şeyi kabul etmek zorunda değiliz." ifadelerini kullandı.

OZAN KABAK'IN STUTTGART'A TRANSFERİ

"OZAN EN DOĞRUSUNU YAPTI"

Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferini değerlendiren Altıntop şunları söyledi:

"Kesinlikle doğru yaptı. Fatih hocanın Ozan'a değer verdiği ortada. Kulübünü de ister istemez düşünmek zorundaydı, 'Zamanı değil'i de o yüzden söylemiştir. Fatih hoca bir spor adamı olarak Ozan'ın gitmesine yeni bir futbol, dil, kültür öğrenmesine karşı değildir. Ozan öyle bir yaşta gitti ki çok çabuk öğrenecektir. İnanıyorum ki Ozan sakatlıklardan korunursa o kişiliğiyle, fizik gücüyle çok çok önemli futbolcu olabilir. Ozan'ın ilk yatırımının kendisinin çok futbolcu arasından biri olduğunu öğrenmesi gerekir. Dili altı ay, bir sene sonra öğrenir, bu çok önemli değil. Önemli olan saha içidir. Stuttgart kümede kalmaya çalışıyor, büyük zorluğu var ama zorluğu artıya çevirebilir. İnşallah doğru insanlarla tanışır, doğru insanlarla ilerler"

"Ortada bir Pavard örneği var. Ozan'da da o yeteneği, kaliteyi görüyorlar. Hırsı, isteği, iyi bir oyunla, iyi bir sistem ve taktik anlayışla uygulayabilirse kardeşimizin önü açık. Stuttgart genç bir ekibe sahip. Ozan'ı bu dönemde almaları bir riskti ama bu riskin avantajı da çok olabilir. Ozan inşallah iyi oynar, 11 milyona almışlar, iyi oynadığında değeri ne kadar olur? 5,5 yıllık imza attı, bu sene olmaz önümüzdeki sene olur. Öyle bakmak lazım. Çok büyük bir risk değil"

Galatasaray'da 5 aydır santrfor alınmaması üzerine konuşan Altıntop, "Burada yönetimle Fatih hoca aynı dili mi konuşuyor? Futbolcu böyle bir ortama gelmek istiyor mu? Fatih hocanın istediği oyuncunun maliyetleri nedir? Yönetim bu maliyetleri karşılayabiliyor mu? Türkiye Ligi az çok son senelerde takip edildi. Son iki sene kalite olarak, ortam olarak iyi bulunmadı. Ödemelerde aksamalar olduğu biliniyor. Böyle ortama oyuncu getirmek kolay değil" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY - BENFICA EŞLEŞMESİ

Galatasaray - Benfica eşleşmesini de değerlendiren Altıntop "Galatasaray içeride iyi bir gününde turu garantileyebilir diye düşünüyorum ama bu sezon o enerjileri yok. Belki bir tur atlarlar yarı final, final falan çok uzakta diye düşünüyorum" dedi.