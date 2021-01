Fatih Altaylı: Mesut Özil büyük transfer, başka hikaye yazıp ucuzlatmaya gerek yok

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

FENERBAHÇE'NİN YAYINCI KURULUŞA TEPKİSİ

"Orada enteresan bir şey var. Röportaj işi sözleşmenin maddelerinden bir tanesi. Röportaj yapılacak diyor sözleşme, takım röportaja oyuncu ve teknik direktörü göndermek zorunda diyor sözleşme. Peki yayınlamamanın da bir cezası olmalıdır. Orada bir problem var. beIN'in de yayınlama hakkı olmamalı diye düşünüyorum. Yakın plan alırsın vs. 'Belki bir şeyler derler' diye korktular."

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ...

"TÜRKİYE'YE GELEN EN KARİYERLİ FUTBOLCU ROBERTO CARLOS'TUR. SONRA POPESCU VE HAGI GELİR"

"Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolcu dediğiniz zaman... Popescu Türkiye'ye geldiğinde Barcelona'nın kaptanlık pazubendini çıkarıp gelmişti. Kariyer olarak zirvedeydi. Düşmüş, aşağı giden falan değildi. Yanlış hatırlamıyorsam Barcelona'nın kaptanıydı. Roberto Carlos, her türlü şampiyonluğu almış birisi olarak geldi. Bence kariyer olarak en kariyerli Roberto Carlos onu Popescu ve Hagi takip eder. Alex'in öyle bir kariyeri yoktu ama Türkiye'de muazzam bir kariyer yaptı. Mesut bunlar içerisinde ilk 10'a girer mi, zannediyorum girer. İspanya'da şampiyonluğu var, bunun dışında hatırlamıyorum ama belki de vardır. Kariyer olarak en tepede değil ama ilk 10'a girer diye düşünüyorum."

"Türkiye'de yeni bir sistem oluştu. Ben buna ahmakların liderliği diyorum, özellikle işin spor tarafında. Ben Alex geleceği zaman dedim ki, 'Alex gelmez'. Bir çıkışı vardı, ama geldi, orada çuvalladım. Fakat Mesut meselesinde benim söylemim başka, bunların iddiaları başka. Bir şeyi bağlamından, zamanından kopardığın zaman. Ben Mesut'la ilgili ne dedim? Ali Koç 'olmaz' dedi. 'Rüya falan görmeyin' dedi. Ben de aynı şeyi söyledim. Bu adamın yılda 15 milyon pound geliri var, bu paraya gelmez dedim. Bu sene takımda yer bulamadı, devam etmeyeceği belliydi, 1 yıl takımında futbol oynatılmıyordu. Bunları aşabileceği bir ortam arıyordu, parasal tarafını gördüğümüz tarafıyla bir şekilde tatmin ettiler."

"BU SENE 'GALİBA GELECEK' DEDİM"

"Geçen sene dedim bu lafı ben. Bu sene 'galiba gelecek' dedim, hava o yöndeydi. 'Bu çocuk gelmez' derken, şartlar. Ali Koç ne diyordu, 'Ben ayağımı yorganıma göre uzatmak zorundayım' diyordu. Şimdi bütün bunları dedikten sonra bu. Nasıl oldu da oldu. Medyaya baktığımda şunu görüyorum, Fenerbahçe mi transfer etti Mesut Özil'i, yoksa siyasi parti mi? Bakıyorum belediyeler, Cumhurbaşkanlığı sözcüleri falan. Fenerbahçeli arkadaşlara şunu söylemek isterim. Mesut Özil büyük transfer. Özil'in Fenerbahçe'ye geldiği şartlarla, Trabzonspor'a transfer olsaydı bugün Fenerbahçeliler ne diyor olurlardı? Net bir sual."

"KİMSE TÜRK FALAN DEMESİN. MESUT, ALMAN FUTBOLCU"

"Türk futbolcu falan deniyor, çocuk Alman futbolcu. Kimse Türk futbolcu falan demesin. Bu çocuk evet Türk vatandaşı ama asıl olarak Alman vatandaşı, Alman milli takımında oynuyor. Mesut Özil 15 sene önce tercihini yaparken Alman milli takımından yapmış. Bu çocuk yerli ve milli değil. Söylüyorum, Fenerbahçe büyük bir Alman futbolcuyu transfer etmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Ama yerli ve milli, ülkesine geri döndü, yok böyle bir şey."

"MESUT ÖZİL BÜYÜK BİR TRANSFER, İŞİ UCUZLATMAYIN"

"Evin oğlu ama evin kaçak oğlu diyelim. Evet Mesut Özil Türk ailenin oğlu ama Alman futboluna hizmet etmiş. Türkiye'yi şampiyon yapmadı, Almanya'yla şampiyon oldu. Mesut Özil hiçbir zaman Fenerbahçeliyim demedi. Drogba'nın transferi ne kadar büyükse bu transfer de o kadar büyüktür. Ama bu adamdan olmayan hikayeler çıkarılması beni rahatsız eder. Bir bu çocuk yerli ve milli değil. Bu çocuk Alman milli oyuncusu. Vatanına hoşgeldin evet ama Alman futbolcusu olarak memleketine geldin. İki 'Ben Fenerbahçeliyim' diye bir şey yok, Galatasaray'a veya Beşiktaş'a gelseydi, 'Ben Galatasaraylıyım, Beşiktaşlıyım' diyecekti. 'Türkiye'de hiçbir takımı tutmam' demiş eski bir röportajında."

"İşi ucuzlatmayın, zaten büyük bir transfer. Bu transfer yeterince büyük transfer. Sahada ayrıca göreceğiz tabii ki. İyi sonuç verebilir, kötü sonuç verebilir. Drogba iyi iş yaptı ama Falcao neredeyse yerden kazındığını biliyoruz. İyi bir transfer ama ekstra bir hikayeye gerek yok."

"İNŞALLAH İYİ OYNAR, İYİ OYNAMASI HEPİMİZİN HOŞUNA GİDER"

"İnşallah iyi oynar. İyi oynaması hepimizin hoşuna gider. Niye? Hepimiz iyi bir futbol seyrederiz. Drogba gelince mutlu olmadık mı? İyi futbol seyrettik. Hagi, Popescu bekleneni verdi. Roberto Carlos gelince ben çok mutlu olmuştum. Kafamda hayali bir Galatasaray kurardım, Roberto Carlos'u görmek isterdim. Fenerahçe'ye geldi çok iyi maçlar çıkardı. Ara transfer döneminin dünya çapında Türkiye'nin yapmış olması dışarıdaki algı kalitesini yükseltiyor. Drogba geldiğinde bütün dünya nasıl konuştuysa, şimdi bu çocuk geldiğinde bütün dünya konuşuyor. Bu çocuğun alınmasında etkenlerden bir tanesinin Mesut Özil'in siyasi tavrının olduğunu unutmamak lazım. Bu çocuğun orada forma giyememesinin temel nedeni Çin Uygur Türkleri'yle ilgili konuşması. O yüzden de siyasi olarak futboldan uzaklaştırıldı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığından ötürü hedefe konulan futbolculardandı. Üstüne Çin meselesi gelince bu çocuğun ipini kestiler. Bu çocuğun Türkiye'ye getirilmesinde devletin de bir fonksiyon üstlendiği bir gerçek. Bunun doğruluğunu yanlışlığını tartışmam."

"FATİH TERİM HER ŞEYDEN ŞİKAYETÇİ"

"İstanbul'un bu kadar karlı gününde o zemini tutmak büyük başarı. Beşiktaş'ı kutlarım. Etebo'yu getir buraya şu pencereyi falan kapatamaz. Geçen hafta ne dedim, Luyindama oynarsa Galatasaray bu maçı kaybeder dedim mi demedim mi? İki golün birisi ikram, bir savunma oyuncusu topu nasıl ıskalar bilemiyorum, ikincisi ikram etti. Dünkü maçı Fatih Terim Beşiktaş'a kendi eliyle getirdi verdi. Dün bu maçı Beşiktaş'a getirip ikram eden bizatihi Fatih Terim'dir. Bundan da en ufak üzüntü ve pişmanlık duymadığını dün gösterdi."

"FATİH TERİM'İ BU NOKTAYA GETİREN TOPLAM BİR ÖMÜRDÜR"

"Bence Fatih Terim'i bu noktaya getiren toplam bir ömürdür, hayattır. Fatih Terim milli takımdan kovulmuştu. Kebapçı baskını, davalar, şunlar bunlar. Galatasaray bir can simidiydi. Allah var iyi değerlendirdi. İki şampiyonluk geldi. Fatih Terim şimdi her şeyle kavga ediyor. Dün sahadaki takımlara baktığınızda Galatasaray mı daha fazla harcamış, Beşiktaş mı? Senin altında 500 beygirlik bir araba var, yola çıkmışsın, rakiplerin 300 beygirlik falan. Sonra bana 1000 beygir vermediniz vs. O forvetlere atılmamayı ben mi öğreteceğim? Senin her maç bir forvetin atılıyorsa, ben bunlara neyi öğretemiyorum, bir onu düşün. Para bulursam Ayvalık'ta bir yer bulup zeytin dikeceğim. Zeytinyağı üreteceğim, ismini de Fatih Terim koyacağım. Çünkü her şeyde üste çıkıyor."

BEŞİKTAŞ DURDURULAMIYOR

"BİRKAÇ KİŞİYLE YER DOLDURULURSA GORDON MILNE DÖNEMİ OLABİLİR"

"Beşiktaş'ta böyle bir takımlaşma anlayışını, henüz tam olmamakla birlikte gidişat onu gösteriyor, ben Gordon Milne döneminde gördüm. Birkaç kişiyle yeri doldurulursa Gordon Milne'nin takımı olma haline dönebilirler. Burada Sergen'e sahip çıkan da benim. Sergen'in tek önemli sorununun konsantrasyon olduğunu söylediğimi herkes biliyor. Keza Fenerbahçe'de Erol Bulut'a herkes saldırırken 'durun yahu' dedim. Bugün liderle kafa kafaya. Ama şunu söyleyeyim, Galatasaray-Beşiktaş maçında güzel şeyler de vardı. Şahane değildi ama kötü bir maç izlediğim hissine kapılmadım. Tempoluydu, kırmızı kart ağır karardı, verilse de olur, verilmese de olurdu."

CÜNEYT ÇAKIR VE EKİBİNİN PERFORMANSI

"HAKEM ÜÇLÜSÜNÜN BU KADAR KÖTÜ OLDUĞU BİR BAŞKA MAÇ GÖRMEDİM"

"Hakem üçlüsünün bu kadar kötü olduğunu bir başka maç görmedim ben. Diagne korner bayrağının orada bir faul aldı. Birkaç santimetre öteden yanlış karar verdi. Çocuk, Diagne'ye dokunmuyor bile, Diagne kendisini yere attı. Bahattin Şimşek nasıl bunu verdi anlamadım. Cüneyt Çakır önünde olan biten birçok şeye yanlış karar verdi. Kart olanlara kart vermedi olmayanlara kart verdi. Arda'nın pozisyonu bence kırmızı. Rosier'in avantajı kestiği faulü kesin kırmızı. Diagne'nin pozisyonu sarı da olabilir kırmızı da olabilir. Luyindama'nın Aboubakar'ın ayağına bastığı pozisyonda faul bile vermedi! Net şekilde sarı. O sarıyı vermedi sonra abuk subuk yerde alakasız birine sarı kart verdi. Saçma!"

"CÜNEYT ÇAKIR MAÇ BERABERE BİTSİN İSTİYOR GİBİYDİ"

"Cüneyt Çakır rezaletti. Genelde yardımcıları düzgündür, onlar da rezaletti. Bu maç berabere bitsin istiyormuş gibi hava içerisindeydi."

"SERGEN YALÇIN ÜST KLAS GEÇMİŞ DÖNEM FUTBOLCULARI GİBİ"

"Sergen Yalçın kaç takımda oynadı... Bu Sergen Yalçın hiçbirisini kırmadı, dökmedi. Sergen Yalçın üst klas geçmiş dönem futbolcuları gibi. Beşiktaş'ta oynadı. Galatasaray'da oynadı, saygısını kaybetmedi. Bir tarafta sorumsuz, havai, at yarışı vs. Diğer tarafı çok sporcu saygılı. Çok sıradışı bir karakter. O yüzden seviyorum Sergen'i."

GALATASARAY'DA 'ULTRASLAN' KRİZİ

"Her kulüp gibi Galatasaray içinde bir takım asalak kitle vardır. Ultraslan denen şebekenin başı mafyalaşmış bir sürüdür, bir güruhtur. Bunlar Galatasaray'ı soyarlar, yöneticilerden avanta alırlar. Saf ve iyi niyetli taraftarları da kendi güçleri için kullanırlar. Ben taraftarları bunlara karşı uyanık olmaya çağırıyorum. Yönetimleri de çağırmak istiyorum ama yönetimler rezillik. Bu taraftar grubunun o mafyalaşmış üst tarafını kendi lehine kullanmaya çalışan rezil rüsva bir yönetim var Galatasaray'da."

"GALATASARAY YÖNETİMİ, TARAFTAR GÜRUHUNA AÇIKLAMA YAPTIRIYOR"

"Fatih Terim, yönetimin hoşuna gitmeyen bir şey söylüyor. Sen yönetici isen ya bunu sineye çekersin, ya da dersin ki bir dakika Fatih Terim gelin bunu bir yönetim kuruluna anlatın, bir hesap verin, dersin. Beğenmiyorsan hocam teşekkür ederiz, dersin, yollarını ayırırsın. Bu iki yol medeni yoldur. Galatasaray yönetimi taraftar güruhuna açıklama yaptırıyor. Onu bilmem nerden alamazsın, sen kimsin? Orada Fatih Terim'e saldırıyor bu güruh? Sen kimsin? Aynı güruh işine geldiği zaman dönüp hocamızsın vs. diyor. Bu yeni de değil. Yıllardan beri böyle. Giderek çirkinleşiyor. Hiç kimse bunlarla mücadele etmiyor."

"Ben Galatasaray'da yöneticilik yaptığım zaman bunlarla kavga ettim. 10 maç benimle kavga ettiler, küfür ettiler. Çünkü benden bedava bilet istiyorlardı ben vermiyordum. Eski yönetim 'fan kulüp' hesabı açılmış orada alacak duruyor. Bu hesabı kapatın dedim. Geldi iki tane arkadaş. 'Biz bilet istiyoruz' dediler. 'Böyle bir şey yok' dedim. 'Siz Galatasaray taraftarı iseniz Galatasaray'a katkı sağlamanız lazım' dedim. Siz zaten kapıdan atlayıp, bu biletleri satıyorsunuz. Size kart vereyim dedim, ayda 100 lira 10 taksit. Bunu kabul etmeyiz dediler. Sonra futbol şubesindeki arkadaşlar kendi paralarıyla almışlar, bunlara vermişler. Aynı şey Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta var. Aziz Yıldırım niye bunlarla kavga etti? Aynı şey. Bu taraftar gruplarının yönetimleri futbolun en çirkin tarafıdır."

"KOVİDSPOR"

"Bu Beşiktaş soyunma odası. Kulübede aralarda iki boşluk, herkeste maske, hakemlerde maske, teknik ekip oyuncularda maske, maç bitiyor soyunma odasında bu fotoğraf. Bu, Beşiktaş'a has değil, Fenerbahçe, Galatasaray'da da böyle. Hepsi aynı! Sahada niye maske takıyorsunuz? Bunlardan birinden biri soytarılık. Habertürk internet sitesi de bunu haberleştirdi."