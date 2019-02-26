Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündemine dair yorumlar yaptı. Altaylı, 3-3 biten Beşiktaş- Fenerbahçe derbisiyle ilgili şunları söyledi:

"Böyle maçlar gördük daha önce. Ligin ilk yarısında Galatasaray'la çok benzer bir derbi oynadı Fenerbahçe. Demek ki 4 yapmak lazım Fenerbahçe'ye karşı ilk yarıda.

İkinci yarıda Fenerbahçe'nin nasıl değiştiğini Ersun Yanal da dahil bilen varsa bana anlatsın. İlk yarıdaki futbolu nasıl oynuyor? 2. yarıdaki takım ilk yarı neredeydi? Tersi olsa anlarsın. Fenerbahçe, Avrupa maçı oynadı, yorgun dersin. Anlamak mümkün değil. Fenerbahçe'de garip bir derbi ruhu var. İçinden şeytan, cin çıkıyor. Devre arası üstlerine buzlu su mu döktüler ne yaptılar? Beşiktaş durdu, evet ama Fenerbahçe oynadığı için durdu bana göre.

Beşiktaş, Mirin'i geri yollasın bence. 15. dakikada dedim ki bu oyuncu niye oynuyor Beşiktaş'ta? Facia. 2. dakikada sarı kart görmesi lazımdı. Volkan'a yaptığı sarı karttı. O çocuk bir saatli bomba. Pozisyonun başında da Skrtel sarı görebilirdi, maçın başı diye hakem göstermedi herhalde.

'FENERBAHÇE DERBİLERDE BUNU YAPIYOR'

Beşiktaş'ı ya da Galatasaray'ı suçlamak değil de Fenerbahçe'yi kutlamak lazım. Ama sadece bu maçlarda oluyor, diğer maçlarda olmuyor. Ligin 2. yarısında Beşiktaş en iyi takımlardan biri. Fenerabahçe sürklase etti. Maçın belki de 4-3, 5-3 bitmesi gerekiyordu.

Ben bu tarihi laflara karşıyım. Fenerbahçe'nin tarihinde çok böyle dönüş var. 1989'da ilk yarı 3-0 Galatasaray, 2. yarı 4-3 Fenerbahçe. Fenerbahçe bunları yapıyor. Rakipler tedirgin oluyor, bundan sonra daha da fazla olacaktır.

Fenerbahçe için bu beraberlik çok önemli. Hem puan açısından hem moral açısından. Bunu sürdürebilir mi bilmiyorum. Ersun Yanal için hep söylerim, büyük maçlarda konsantre, küçük maçlarda değil diye. Fenerbahçe bugün kaybetseydi, farklı bir skorla kaybetseydi, haftaya Fenerbahçe için ligde kalma derbisi gibi bir maç var. Çaykur Rizespor'la oynayacaklar. Orada da bir şey gelse başına Fenerbahçe küme düşerdi. O maç da önemli ama Fenerbahçe büyük iş başardı.

'FENERBAHÇE OYNAYARAK GOLLER ATTI'

Lens palavraydı yine her zamanki gibi. Kagawa iyi bir oyuncu, iyi de oynuyor. Bence her maçta önce onu koyup sonra diğerlerini koymak lazım. Böyle oyuncu Türkiye'ye çok sık gelmiyor. Belhanda'dan çok daha iyi oyuncu. Ama 2. yarıda o da yoktu. Belki de Şenol Güneş'in derbi korkaklığı devreye girmiş olabilir. 'Durun' demiş olabilir bilmiyoruz. 2 ayrı maç. Bu sezonki Fenerbahçe'nin böyle bir reaksiyon gücünü bir tek Galatasaray maçında gördük. Orada da Galatasaray frene basmıştı. Beşiktaş mı durdu, Fenerbahçe mi oynadı, anlayamadık. Buna rağmen Beşiktaş kazanabilirdi. Futbolun adaleti varsa bu maç berabere bitmeliydi. Fenerbahçe şansa gol bulmadı, oynayarak buldu.

'KARIUS ÇUVALDAN HALLİCE BİR KALECİ'

Hasan Ali'nin golünü Karius'un yerine doğru düzgün bir kaleci olsa çıkarır mıydı? Çıkarırdı bence. Volkan, Muslera, Harun yemezdi... Karius çuvaldan hallice bir kaleci izlenimi verdiği için genel olarak, bu çocuk nasıl Liverpool'da oynamış? Bu çocuğu Comolli mi Liverpool'a almış diye düşünüyorum. Nasıl Liverpool'da oynamış, anlamak mümkün değil. Geldiğinden beri kendisini daha çok 'DM'den yürürken' gördük, sahada pek göremedik.

İki tarafta da savunmada zaaflar var. Beşiktaş'ta savunmadan önce Atiba'yı konuşmak lazım. Atiba'da muazzam bir gerileme var. İlk yarıda çok kötüydü, 2. yarıda zaten yoktu. Top alamıyor, pas yüzdesi gerilemeye başladı. Bence Atiba oynamamalı artık. 37 yaşında olduğu belli. Şenol Güneş diyor ki Kagawa hazır değil. Atiba mı hazır? Formsuz Medel'in daha iyi olduğunu düşünüyorum.

İlk yarının adamı Kagawa. 2. yarıda Dirar çok iyiydi. Moses çıkmasa da iş buraya gelirdi. Ayew bir şey yaptı mı? Son pozisyon vardı, Ayew değil de Burak olsa dokunsan gol olacak. Fenerbahçe'de Zajc'ı da beğendim. Ayağı da güzel bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Ayew'e para veriyorlar diye okudum, ben buna inanmıyorum. Birisi talip olduysa hemen versinler. Ayew'den Fenerbahçe'ye fayda gelmez. Bakınca sahada bir şey yapar diyeceğin bir oyuncu değil. Fenerbahçe'nin Ayew gibi bir oyuncuyu tutma lüksü yok. Soldado'nun adını kaçta duydun? Bir faul yaptı, bir faul de ona yapıldı.

FENERBAHÇE KÜMEYE TEZAHÜRATLARI...

'Fenerbahçe kümeye' tezahüratlarının doğru olmadığını düşünüyorum. Bazı köklü takımları bazen çok fazla kızdırmamak lazım. Bunu yapınca genelde o oyuncular kendilerine geliyorlar. Fenerbahçe bu maçları oynuyor, olmadık takımlarla olmadık maçlar oynuyor. Bu sefer öyle olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Çaykur Rizespor maçı bu maçtan daha önemli.

Şenol Güneş'i eleştirmek lazım. Hamlelerde geç kaldı. Lens'in 2. yarıya çıkmaması lazımdı. Medel varken Atiba'nın ne işi var sahada? Adım atacak hali yok. Vücut yapmak istediklerine izin vermiyor. Bu Beşiktaş için ciddi problem.

Bunu daha önce de eleştirdik. Manchester City'den bahsettik, rakibe saygısızlık diye. Mesele bu. Bir istim yakaladıysan onu bozmayacaksın. Topa bas, tempoyu düşür... Niye düşürsün? Fenerbahçe bunu yapmayan takım. Galatasaray da Beşiktaş da yapıyor. 6 tane attılar Galatasaray'a. Duralım dediler mi? Gücü artıracaksın, yürüdüğün zaman rakip sana gelemiyor ki... Galatasaray'da da aynı hatayı Fatih Terim yaptı. O yüzden maçtan sonra kavga çıkarttırdı. Kavga çıksın ki o gündem olmasın diye. Allah'tan bugün Beşiktaşlılar kavga etmedi.

'BURAK YILMAZ'DA HAKEMLE OYNAMA ARSIZLIK HALİNE GELMİŞ'

Türkiye'nin en iyi yerli forveti, çok açık bir şekilde Burak Yılmaz. Beşiktaşlılar ne düşünüyor acaba? Dedim ki 2 gol atar, her şey unutulur. Öyle de oldu. Beşiktaşlıların Burak'a olan nefreti bir nebze olsun azalmıştır ya da kalmamıştır. Burak iyi bir golcü evet ama biraz fazla hakemle oynuyor. Hem alışkanlık hem arsızlık haline gelmiş. Faul yapıyor, hakem de çalıyor. Dönüyor, hakeme kızıyor. Bu artık arsızlığa giriyor. Ben bir futbolcunun penaltı almaya çalışmasına sahtekarlık demem. Dünyanın her yerinde oluyor. Numaran yakalanınca tepki vermenin anlamı yok. Hakem görünce kıyamet neyin nesi?

Penaltı çok net bir penaltı. 2. golde de yine faul var, Fenerbahçe'nin golünde. Rakibini engelliyor, fauldü. Hakemin bir golde etkisi var. Dirar'ın pozisyonu kırmızı hissiyatı oluşturmadı bende.

Ali Koç'un pişmanlıklarını çuvala koysan sığmaz herhalde. Comolli'yi getirdiği için pişmandır, Dirar'ı kadro dışı bıraktığı için pişmandır, Volkan'ı kadro dışı bıraktığı için pişmandır, Cocu'yu getirdiği için pişmandır... Hatta başkan olduğu için bile pişmandır.

Sadık'a yapılan aşırı övgülere katılmıyorum. İleride olur mu, olabilir. Yok Puyol diyorlar, bu fazla gaza gelmek olur. İyi oyuncu mu iyi oyuncu. Ben de saçımla Zidane'a benziyorum o zaman. O kadar abartmamak lazım.

Quaresma'nın ölüsü, Lens'ten iyidir. Lens'in transfer edilmesi büyük bir hata. Lens'te mi hata, Şenol Güneş'te mi? O da tartışılır. Beşiktaş'ın bir oturmuş kadrosu oluşamıyor. Sürekli kazan kaynıyor. Rotasyon iyidir de bu kadar da değil. Takımın sürekli beraber oynayıp birbirini ezberlemesi lazım. Şenol Güneş buna izin vermiyor.

'ŞENOL GÜNEŞ'TEKİ DERBİ KORKUSU DEDİKLERİ İŞTE BU'

Beşiktaş çok hızlı biçimde paniğe kapıldı. Fenerbahçe, 2. yarıya başlayınca Beşiktaş'ta panik başladı. Şenol hoca belki dedi ki, yavaşlayın. Bu yavaşlama, panikle birleşti. Beşiktaşlı oyuncuların suratı düştü birden, daha gol olmadan. Eyvah, iş kötüye gidiyor hissiyatı oluştu. Orta saha darmadağın oldu. Fenerbahçe'nin forvet hattı bir anda 5 kişi oldu. Panik sadece sahada değil ki kulübede de var. Ne yapsam, neyi değiştirsem... Şenol Güneş de panik yapmış belli ki. Şenol Güneş'in derbi korkusu dedikleri bu işte. Galatasaray'da da var bu korku. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le başladı, daha önce yoktu.

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar sayılarının fazlalığı, yıllara dayanan rekabeti bu derbiyi dünyanın en önemli derbileri arasına sokuyor. Bunu bütün dünya kabul ediyor. Beşiktaş her ne kadar köklü, büyük, taraftar sayısı bakımından 3. büyük kulübü olsa da camialar bakımından Fenerbahçe ve Galatasaray bir adım önde. Beşiktaş biraz bu farkı azalttı mı? Azalttı. Fikret Orman'ın gerilim yaratmasıyla oldu. Hala daha gerisinde ama. Genç kuşakta bir Beşiktaş sempatisi olduğunu görüyorum. Yeni neslin şiddetten beslenmemesi oralarda bir Beşiktaş sempatisi oluyor.

'FENERBAHÇE KEŞKE BÖYLE OYNAYIP ZENİT'İ ELESEYDİ'

Fenerbahçe, Beşiktaş'la berabere kalacağına Zenit'i eleseydi daha iyiydi. Keşke o maçın devre arasında dönüş olsaydı. Fenerbahçe, 2. yarıda oynadığı oyunu Zenit'e karşı oynasa 3 gol yemezdi, yese de 3 atardı. Üzüldüm o maç için Fenerbahçe'ye. Ersun Yanal'ın soyunma odası mucizeleri varsa o maçta neredeydi? Fenerbahçe bir derbi takımı. Ne yazık ki böyle, onlar için. Fenerbahçe, 19 senedir Galatasaray'ı yenemiyor ama o sırada kaç şampiyonluk almış iki takım? Zenit takım makım değildi. Keşke Zenit'e karşı böyle oynasalardı.

Tolgay ilk yarı hiç yoktu, 2. yarıda da katkı olarak ilk 5'te yoktu. Normaldir, sorunlu olduğu takıma karşı böyle oynaması. Oldukça silikti ama... Fenerbahçe'nin böyle sorunlu aldığı iki oyuncu var. Mehmet Ekici... Şu ana kadar bir hayrı dokunmadı. Kıyamet kopacak adam değil yani. 2.'si de Tolgay Arslan olabilir. Bakınca kıymetli bir adam. Bazı futbolcular bu olayların altında eziliyorlar. Çok tarih olacak belki ama Engin Verel, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olaylı gitti ama başarılı oldu. Tolgay çok yeni. Takım iyi olmadığı için muazzam performans göstermesi kolay değil. Yetenekli bir adam, kaybolmasını istemem. Bu çocuk dürümde takılmış kalmış. Bunu atmazsa aklından bir cacık olmaz."