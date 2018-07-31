Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde henüz kimliği belirlenemeyen ve alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle otomobil ile köprüye geldikten sonra, korkuluklara çıktı. Şahsı gören vatandaşlar durumu ekiplere polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisleri ve kıyı emniyetine bağlı ekipler harekete geçerken, sağlık ekipleri ise hazır şekilde bekledi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı, köprünün ayağında şişme balon açtı.

İHA'nın haberine göre, intihar girişimi ardından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk yaşandı

3 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Şahısın sürekli sigara içmesi ve zaman zaman kendini korkuluklardan sarkıtması dikkat çekerken, müzakerecinin 3 saatlik çabaları sonucunda şahıs intihar girişiminden vazgeçirildi.

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