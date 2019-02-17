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İstanbul Fatih Ayvansaray'daki, Beşir Gazi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında, bu sabah 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler alt katlara doğru yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokaktaki araçların uygunsuz yaptığı park nedeniyle sokağa giremeyen itfaiye araçları zor anlar yaşadı.
UYGUNSUZ PARK YAPAN ARAÇLAR ENGEL OLDU
İHA'da yer alan habere göre itfaiye araçları sokak üzerinde siren çalarken, park halindeki araçların kaldırılmasının ardından yangının olduğu binaya ulaştı. İtfaiye ekipleri tarafından köpüklü su ile yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İçerde birilerinin olabileceği ihtimaline karşı itfaiye ekipleri kapıları kırarak bina içerisinde arama yaparken, söndürülen yangın sonrası bina içerisinde soğutma çalışması yapıldı.
BİR KÖPEK FARK EDİLDİ, DIŞARI ÇIKARILDI
Alevlerin alt katlara yayıldığı bina içerisinde bulunan bir köpek, bir vatandaş tarafından fark edilmesi üzerine son anda dışarı çıkartıldı. Bazı vatandaşlar ise hatalı park yapılan araçlar nedeniyle araç sahiplerine tepki gösterdi. Sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik yangının söndürülmesinin ardında sona erdi. Yangın da can kaybı ve yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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