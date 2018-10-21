İstanbul Fatih'teki Cerrahpaşa Mahallesi Kuru Sebil Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada iddiaya göre elektrik prizinden yangın çıktı. Kısa süre içinde alevler giriş kattaki daireyi sararken, yoğun duman nedeniyle bina sakinleri üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Fatih itfaiyesi ekipleri yangını kontrol altına aldı.

4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI

DHA'da yer alan habere göre bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan 4'ü çocuk 8 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Kurtarılanlar arasında "Gonzalez" adlı kedisiyle Valerya Zaharova adlı bir de kadın vardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve dumandan etkilenen bazı bina sakinleri kontrol amaçlı ambulanslara alındı. Büyük korku yaşayan ve kedisiyle birlikte üst katlarda mahsur kaldıklarını söyleyen yabancı uyruklu kadın iyi olduklarını ifade etti.

"ELEKTRİK PİRİZİNDEN ALEV ÇIKTI"

Bir diğer apartman sakini ise "Giriş katında oturuyorduk, prizden birden alev çıktı. Biz kendimizi hızlıca dışarı çıktı. Diğerlerini itfaiye ekipleri kurtardı" diye konuştu. Çıkan yangında binada mahsur kalan 4 çocuğu kurtaran ekip arasında yer alan Fatih Bölgesi İtfaiye Ekip Amiri Hakan Kara, çocukların yanına giderek onlarla sohbet etti ve sakinleştirmeye çalıştı.

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