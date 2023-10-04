Fatih'te metruk binada yangın: 1 gözaltı

Fatih'te metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

POLİS ÖNLEM ALDI, İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Fotoğraf: DHA

Derviş Ali Mahallesi Arı Sokak'taki iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre polis, binanın bulunduğu sokağı güvenlik amacıyla araç ve yaya trafiğine kapattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.