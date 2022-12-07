Fatih'te 'pitbull'lu saldırıya uğrayan polis ateş etti: 1 ölü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 18.50 sıralarında görev mahalline gitmek üzere sivil kıyafetle Yenikapı Katip Kazım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde yürüyen polis memuru K.A ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren P.G, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma çıktı.

POLİS ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI, SALDIRGANLARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: DHA

Tartışma sonrasında bu kişilerin köpeklerle birlikte saldırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan K.A. saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla ateş açtı. AA'nın haberine göre; Vurulan P.G. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis memuru K.A ile olaya karışan C.K. ve B.A.P. gözaltına alındı. Pitbull cinsi köpekler muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.