Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Fatih'te sokak ortasında güpegündüz gasp

        Fatih'te sokak ortasında güpegündüz gasp

        İstanbul Fatih'te bir kişi, yumruk atılıp yere düşürülerek gasp edildi. Zanlılar olay yerinden kaçarken gasp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih'te sokak ortasında güpegündüz gasp
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fatih'teki Laleli'de Sokak'ta yürüyen bir kişiyi, arkasından yaklaşan zanlı, yumruk atarak darbetti.

        Olayın etkisiyle yere düşen kişinin çantasını alan 2 zanlı, olay yerinden kaçtı.

        25 Mart'ta yaşanan gasp anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişiye, arkadan yaklaşan şüphelinin yumruk atması, yere düşen mağdurun çantasını alan şüphelilerin olay yerinden kaçmaları yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul fatih
        #gasp
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        28 kent için "sarı" alarm! Çarşambaya dikkat!
        28 kent için "sarı" alarm! Çarşambaya dikkat!
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru