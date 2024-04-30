Fatih'te sokak ortasında güpegündüz gasp
İstanbul Fatih'te bir kişi, yumruk atılıp yere düşürülerek gasp edildi. Zanlılar olay yerinden kaçarken gasp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fatih'teki Laleli'de Sokak'ta yürüyen bir kişiyi, arkasından yaklaşan zanlı, yumruk atarak darbetti.
Olayın etkisiyle yere düşen kişinin çantasını alan 2 zanlı, olay yerinden kaçtı.
25 Mart'ta yaşanan gasp anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişiye, arkadan yaklaşan şüphelinin yumruk atması, yere düşen mağdurun çantasını alan şüphelilerin olay yerinden kaçmaları yer aldı.