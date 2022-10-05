İstanbul'da sadece üç tane var

Bizans İmparatoru 1. Leon (457-474) döneminde General Aspar tarafından 5,20 metre kalınlığında 5 tuğla ile 5 küçük taş dizisi şeklinde inşa ettirilen sarnıca, tarihinde ilk kez bilimsel bir müdahale yapılacak.

FATİH'TE AYNI SARNIÇTAN 2 TANE DAHA VAR

Aspar Sarnıcı'na ilişkin AA muhabirine bilgi veren sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, yapının ismini "Yavuz Sultan Selim Çukurbostanı" olarak söylemenin daha doğru olacağını dile getirdi.

Yılmaz, bu yapının bir sarnıç olduğunu ifade ederek, "Gayet büyük ve derin bir yapı. Şehrimizde bunlardan 3 tane var. Bir tanesi burası. Karagümrük'te futbol sahası olarak kullanılan bir tane var. Bir de Kocamustafapaşa'da çok güzel bir örneğimiz var. Büyük çukurluklar halinde karşımıza çıkıyor. Bu yapılarla ilgili genellikle kabul edilen bilgi, şehrin dışından şehre taşınan suyun biriktirildiği ve şehre dağıtıldığı şeklinde." diye konuştu.

Bu sarnıçların isimlerinin Bizans devrinden beri kaynaklarda geçtiğini, Aspar ve Aetios sarnıçlarının "Hangisi, hangisidir?" diye tartışmalı olduğunu aktaran Yılmaz, "Ama neticede muhtemelen Aspar Sarnıcı burası. Yavuz Sultan Selim Camisi'nin yanında olduğu için bugün onun ismiyle anıyoruz bu sarnıcı." dedi.

Yılmaz, bu sarnıcın taş ve tuğla sıralarıyla inşa edildiğini, içinin Bizans döneminde de tamamen boş olduğunu söyledi.