        Fatih Tekke'den penaltı ve Onuachu açıklaması - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke'den penaltı ve Onuachu açıklaması

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, gündemdeki penaltı pozisyonu üzerinden yapılan tartışmalara değinirken, asıl konuşulması gereken konunun Paul Onuachu'ya yapılan sert müdahaleler olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 19:22 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:22
        1

        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında konuk edeceği Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da, antrenman öncesi Teknik Direktör Fatih Tekke, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        2

        "ONUACHU'YA SERT MÜDAHELELER YAPILIYOR"

        Tekke, enteresan şeyler yaşandığını vurgulayarak sözlerine başlarken, "Maç içerisindeki penaltı pozisyonu için ilk etapta yanlış yorumda bulundum. 35-40 metreden gördüğüm için 'penaltı değil' dedim. İzledikten sonra hakemin kararının doğru olduğunu anladım. Ancak gündem olması gereken başka bir konu var. Onuachu benim oyun kurulumumda ve hücum organizasyonlarımda en önemli oyuncum. Ona yapılan müdahaleler çok sert. Rakip savunmacının en az iki kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Maçların genelinde Onuachu’ya sert müdahaleler yapılıyor ve bunlara kart verilmesi lazım" dedi.

        3

        "BENJAMİN VE OULAİ BİRLİKTE OLMASIYLA FORMASYONDA DEĞİŞİM OLABİLİR"

        Benjamin’in testler için İstanbul’a gideceğini belirten Tekke, "Durumu iyi, testten sonra yüzde 100 hazırsa bizimle olacak. Oulai ise genç ve potansiyelli bir oyuncu. İlk maçında iyi oynadı, eksikleri var ama destek olmak lazım. İki oyuncunun katılmasıyla formasyonda değişiklik olabilir" ifadelerini kullandı.

        4

        "PERFORMANSLARI YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR"

        İlk 7 haftalık süreçte beklentilerin altında kalan oyuncular olduğunu söyleyen Tekke, "Rekabeti artırmamız lazım. Oyuncuların performanslarını yukarı çekmek için nedenleri araştırıp çözmek zorundayız" diye konuştu.

        5

        "EKSİKLERİMİZE RAĞMEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

        Eleştirilere açık olduğunu vurgulayan Tekke, "Hayatım boyunca öğrenmeye devam edeceğim. Nwakaeme’nin yokluğu, son iki maçta da Okay’ın eksikliği oyun kontrolümüzü etkiledi. Kadromuzda eksikler var ama beklentilerin çok üzerinde işler yapabiliriz benim buna inancım tam. Bütün sorulara ve sorunlara rağmen bizim istediğimiz moral ve destek verilmesi. Hikayeler insanları birleştirir. Gerçekler ise ayrıştırabilir. Ben gerçeklerden yanayım. Trabzonspor olarak durumumuz iyi ve daha iyi olacağız" diye konuştu.

        6
        7
