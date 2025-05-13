Fatih Terim'den 5 yıldızlı bayrak!

Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alan ve Kayserispor maçında alacağı bir puanla şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, armasına beşinci yıldızı eklemeye çok yakın.

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştıran Galatasaray'ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim'in Bodrum'daki evinde 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı dalgalandı.