Fatih Terim'den Kerem'e görüntülü ders

Galatasaray'ın çok şey beklediği Kerem Aktürkoğlu, son maçlarda sıkça pas hatası ve top kaybetmesi nedeniyle eleştiriliyor. Bu durum takımın daha çok koşmasına neden oluyor. Kerem Aktürkoğlu'na çok güvenen teknik direktör Fatih Terim, oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Terim, 22 yaşındaki oyuncuya videolardan hatalarını izletiyor. Nerede pas vermesi, nerede şut atması konusunda telkinlerde bulunuyor.

Teknik heyet milli futbolcunun fiziki açıdan gelişimine de özen gösteriyor. Fatih Terim hücumun solunda ve sağında görev verdiği Kerem Aktürkoğlu ve Morutan'a saha içinde bazı özgürlükler de verdi. İki oyuncudan ataklarda daha hızlı düşünmelerini istedi. Terim iki oyuncunun yanına Barış Alper Yılmaz'ı da hazırlıyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu yoğun maç trafiğinde Kerem Aktürkoğlu ve Morutan'ın alternatifi olacak.