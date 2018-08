Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile oyunculardan Bilal Kısa ve Selçuk İnan, Süper Kupa mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Toplantıdan açıklamalar:

FATİH TERİM: DOSTLUK ORTAMINA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ

"Fikstür konusunda bir sıkıntı yok, 5 gün yeterli bir süre. TFF'nin şampiyon ilk maçı yapar gibi bir kuralı yok ama bu yönde bir eğilim var, bizim açımızdan bir sorun yok. Bu sezon daha iyi ilişkiler kurulması için herkesin bir adım attığını görüyoruz. Yarın U21 Takımları (Fenerbahçe, Beşiktaş) davet ettik, ardından da 100 kişi Florya'da yemek yiyecekler. Biz de bu dostluk ortamına katkıda bulunmak istiyoruz, güzel şeyler. Şu anda daha sezonun başı sızlanmanın, şikayet etmenin hiçbir anlamı yok. Rakiplere saygı duyarak, oynadığımız futbolla keyif vererek sezona başlamak istiyoruz. Birbirimizden almalıyız diye bir tez koydum, bazıları çok nezih yaklaştılar, çok da bilimsel yaklaştılar. Yarın bugün de olayların buna doğru döneceğini göreceğiz, bu çok doğal bir hale gelecek."

"Bileğinin hakkıyla Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisar'ı tebrik ediyorum. Ülkemizi UEFA'da temsil edecekler, orada da başarılar diliyorum. Yarınki maç iki şampiyonun maçı olacak. Son 10 Süper Kupa'nın 5'ini alan Galatasaray, Akhisar karşısında 6. kupayı almak için mücadele edecek. Akhisar'a da başarılar diliyorum."

"VAR İLE ACABALAR ORTADAN KALKACAK"

"400. maç çok önemli tabii ama burada kazanılan kupalar var, keşke ara vermeseydik de daha fazla kupa alsaydık. Bütün maçlara gururla çıktım, Allah'a şükür olsun ki bizi mahcup etmedi, umut ediyorum ki hep maçları hem de maç sayısını artırırız. Video Hakem Sistemi'ni destekliyorum, bu çalışmalar ben TFF'deyken başladı. VAR ile beraber acabalar ortadan kalkacak, biz de oyuncularımıza itiraz etmemeleri konusunda telkinlerde bulunacağız. MHK'da sayın Yusuf Namoğlu da geldi, iki saate yakın bize anlattı. Her dakika itirazın, her ligde, her yaş grubunda olduğunu düşünürsek bunların yavaş yavaş ortadan kalkacağını düşünüyorum. Hep beraber karar verdik, gerekirse daha da genişletiririz. Bu hakemlere olan güvenle alakalı bir durum değil, saniyelik pozisyonların daha iyi bir şekilde karar verilmesi için."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Başlama noktasında Dünya Kupası'nda olan arkadaşlarımız yoktu, geçen sezon Şubat ayından bu yana sakat olan Eren var, santrafor. Tolga Ciğerci zaten 3-4 aydır sakat. Bunun üzerine bir de UEFA'nın cezası gelince elimiz kolumuz bağlandı. Ben de okuyorum, o isteniyor, bu isteniyor ama böyle bir durum yok. Eksik başladık zaten, kadro derinliğinde de sorunlar var. Eğrisi ile doğrusu ile bir hazırlık kampı geçirdik. Daha fazla önem vermemiz gereken fizik konusuydu, daha iyi bir duruma geldiğimizi düşünüyorum. Bazı genç arkadaşlarımız da bizimle beraber devam edecek. Hazırlık maçlarında sonuçlar daha iyi olabilirdi ama bizim için daha önemli şeyler vardı."

"31 Ağustos'a kadar olan dönem birçok şeye gebe, transfer için her şey olabilir. Başkan, yönetim kurulumuz, ben ve 5 arkadaşımız, scout ekibimiz aylardır çalışıyoruz. İmkanımıza göre ince eleyip sık dokuyarak transfer çalışmalarını yapıyoruz. Galatasaray taraftarı ümitsizliğe kapılmasın. Galatasaray'ın bugününü de yarınını da düşünmek zorundayız ama böyle gider mi bilmiyorum, herkes anormal fedakarlıklar yapıyor. Her Galatasaray taraftarı takviye istiyor, gönül de öyle istiyor ama gerçek hayat öyle değil. Birçok sorun var, hepsini çözmeye çalışıyoruz. Bundan sonra ne yapacağımıza bakacağız, geriye bakmıyoruz. Bizim gibi kulüpler hadi küçülelim diye küçülemez, aksine daha da genişlemek için formüller bulmak zorundadır. 31 Ağustos'a kadar zamanımız var, gece gündüz çalışıyoruz, kimse merak etmesin."

SAFET SUSIC: TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ

"Fatih Terim ve oyuncuların hepsini Galatasaray'daki şampiyonlukları için tebrik ediyor ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Türkiye'nin en iyi takımı ve son şampiyonuna karşı oynayacağız. Kamp dönemi iyi geçti ancak takım olarak bu maça hazırız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

ESKİ ÖĞRENCİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

"Emre Akbaba çok kaliteli bir oyuncu, beraber çalıştık ve şu anda Türkiye'deki her takımdaki oynayabilecek bir futbolcu. Alanya'da beraber çalıştığım Vagner Love, Beşiktaş'ta forma rekabeti içerisinde ama o formayı alamadı. Love'un Beşiktaş'taki forma rekabetinden galip çıkamaması beni şok etti, sürpriz oldu."

BİLAL KISA: "HOCAMIZ BU LİGE HAKİM"

"Bizim için güzel bir maç olacak, Türkiye Kupası'nı kazanarak bir ilki gerçekleştirdik, bizim için yine bir ilk olması için çalışacağız. Galatasaray karşısında kupayı kazanmak istiyoruz ve bu yönde de hazırlıklarımızı yaptık. Geçen sezon Okan hocayla bu kupayı kazandık ve şimdi de Susiç hocayla devam ediyoruz, hocamız bu ligi tanıyor ve oynanan futbola hakim."

SELÇUK İNAN: "TRANSFER İSTENMESİ NORMAL"

"Akhisar'ı kazandığı Türkiye Kupası'ndan dolayı tebrik ediyorum. Biz, iyi bir kamp geçirdik, geçen sezon şampiyon olduk ve bu maç da geçen sezonu iyi şekilde tamamlayan iki takımın maçı olacak. Geçen sezon kaldığımız yerden devam etmek ve Süper Kupa'yı da kazanmak istiyoruz. Bu takımla geçen sezon şampiyon olduk, iyi takımız ancak insanların transfer istemesi normal. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar ölçü değil. Bu kulüp transfer yapmasa bile geçen sezonun şampiyonu. Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz, Akhisar karşısında da birbirini tanıyan oyuncular olacak. Süper Kupa'yı kazanırsak ben de 5. Süper Kupamı kazanacağım, toplamda da 12. kupam olacak.

"Onyekuru çok önemli bir potansiyele sahip. Çok yetenekli, çok hızlı. Hocamız da zaten kendisini uzun süre izlemiş, izlettirmiş. Çabuk adapte olur ve lige de alışırsa fark yaratacağını düşünüyorum."

