Öne Çıkanlar
Fatih Terim
Futbol
Haberler > Futbol > Fatih Terim'den transfer açıklaması: Gerçek hayat böyle değil!

Fatih Terim ve Safet Susic'in basın toplantısı

Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic ile futbolcular Selçuk İnan ve Bilal Kısa basın toplantısı düzenledi

04 Ağustos 2018 Cumartesi, 18:05:04 | Güncelleme:

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile oyunculardan Bilal Kısa ve Selçuk İnan, Süper Kupa mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Toplantıdan açıklamalar:

FATİH TERİM: DOSTLUK ORTAMINA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ

"Fikstür konusunda bir sıkıntı yok, 5 gün yeterli bir süre. TFF'nin şampiyon ilk maçı yapar gibi bir kuralı yok ama bu yönde bir eğilim var, bizim açımızdan bir sorun yok. Bu sezon daha iyi ilişkiler kurulması için herkesin bir adım attığını görüyoruz. Yarın U21 Takımları (Fenerbahçe, Beşiktaş) davet ettik, ardından da 100 kişi Florya'da yemek yiyecekler. Biz de bu dostluk ortamına katkıda bulunmak istiyoruz, güzel şeyler. Şu anda daha sezonun başı sızlanmanın, şikayet etmenin hiçbir anlamı yok. Rakiplere saygı duyarak, oynadığımız futbolla keyif vererek sezona başlamak istiyoruz. Birbirimizden almalıyız diye bir tez koydum, bazıları çok nezih yaklaştılar, çok da bilimsel yaklaştılar. Yarın bugün de olayların buna doğru döneceğini göreceğiz, bu çok doğal bir hale gelecek."

"Bileğinin hakkıyla Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisar'ı tebrik ediyorum. Ülkemizi UEFA'da temsil edecekler, orada da başarılar diliyorum. Yarınki maç iki şampiyonun maçı olacak. Son 10 Süper Kupa'nın 5'ini alan Galatasaray, Akhisar karşısında 6. kupayı almak için mücadele edecek. Akhisar'a da başarılar diliyorum."

"VAR İLE ACABALAR ORTADAN KALKACAK"

"400. maç çok önemli tabii ama burada kazanılan kupalar var, keşke ara vermeseydik de daha fazla kupa alsaydık. Bütün maçlara gururla çıktım, Allah'a şükür olsun ki bizi mahcup etmedi, umut ediyorum ki hep maçları hem de maç sayısını artırırız. Video Hakem Sistemi'ni destekliyorum, bu çalışmalar ben TFF'deyken başladı. VAR ile beraber acabalar ortadan kalkacak, biz de oyuncularımıza itiraz etmemeleri konusunda telkinlerde bulunacağız. MHK'da sayın Yusuf Namoğlu da geldi, iki saate yakın bize anlattı. Her dakika itirazın, her ligde, her yaş grubunda olduğunu düşünürsek bunların yavaş yavaş ortadan kalkacağını düşünüyorum. Hep beraber karar verdik, gerekirse daha da genişletiririz. Bu hakemlere olan güvenle alakalı bir durum değil, saniyelik pozisyonların daha iyi bir şekilde karar verilmesi için."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Başlama noktasında Dünya Kupası'nda olan arkadaşlarımız yoktu, geçen sezon Şubat ayından bu yana sakat olan Eren var, santrafor. Tolga Ciğerci zaten 3-4 aydır sakat. Bunun üzerine bir de UEFA'nın cezası gelince elimiz kolumuz bağlandı. Ben de okuyorum, o isteniyor, bu isteniyor ama böyle bir durum yok. Eksik başladık zaten, kadro derinliğinde de sorunlar var. Eğrisi ile doğrusu ile bir hazırlık kampı geçirdik. Daha fazla önem vermemiz gereken fizik konusuydu, daha iyi bir duruma geldiğimizi düşünüyorum. Bazı genç arkadaşlarımız da bizimle beraber devam edecek. Hazırlık maçlarında sonuçlar daha iyi olabilirdi ama bizim için daha önemli şeyler vardı."

"31 Ağustos'a kadar olan dönem birçok şeye gebe, transfer için her şey olabilir. Başkan, yönetim kurulumuz, ben ve 5 arkadaşımız, scout ekibimiz aylardır çalışıyoruz. İmkanımıza göre ince eleyip sık dokuyarak transfer çalışmalarını yapıyoruz. Galatasaray taraftarı ümitsizliğe kapılmasın. Galatasaray'ın bugününü de yarınını da düşünmek zorundayız ama böyle gider mi bilmiyorum, herkes anormal fedakarlıklar yapıyor. Her Galatasaray taraftarı takviye istiyor, gönül de öyle istiyor ama gerçek hayat öyle değil. Birçok sorun var, hepsini çözmeye çalışıyoruz. Bundan sonra ne yapacağımıza bakacağız, geriye bakmıyoruz. Bizim gibi kulüpler hadi küçülelim diye küçülemez, aksine daha da genişlemek için formüller bulmak zorundadır. 31 Ağustos'a kadar zamanımız var, gece gündüz çalışıyoruz, kimse merak etmesin."

SAFET SUSIC: TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ

"Fatih Terim ve oyuncuların hepsini Galatasaray'daki şampiyonlukları için tebrik ediyor ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Türkiye'nin en iyi takımı ve son şampiyonuna karşı oynayacağız. Kamp dönemi iyi geçti ancak takım olarak bu maça hazırız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

ESKİ ÖĞRENCİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

"Emre Akbaba çok kaliteli bir oyuncu, beraber çalıştık ve şu anda Türkiye'deki her takımdaki oynayabilecek bir futbolcu. Alanya'da beraber çalıştığım Vagner Love, Beşiktaş'ta forma rekabeti içerisinde ama o formayı alamadı. Love'un Beşiktaş'taki forma rekabetinden galip çıkamaması beni şok etti, sürpriz oldu."

BİLAL KISA: "HOCAMIZ BU LİGE HAKİM"

"Bizim için güzel bir maç olacak, Türkiye Kupası'nı kazanarak bir ilki gerçekleştirdik, bizim için yine bir ilk olması için çalışacağız. Galatasaray karşısında kupayı kazanmak istiyoruz ve bu yönde de hazırlıklarımızı yaptık. Geçen sezon Okan hocayla bu kupayı kazandık ve şimdi de Susiç hocayla devam ediyoruz, hocamız bu ligi tanıyor ve oynanan futbola hakim."

SELÇUK İNAN: "TRANSFER İSTENMESİ NORMAL"

"Akhisar'ı kazandığı Türkiye Kupası'ndan dolayı tebrik ediyorum. Biz, iyi bir kamp geçirdik, geçen sezon şampiyon olduk ve bu maç da geçen sezonu iyi şekilde tamamlayan iki takımın maçı olacak. Geçen sezon kaldığımız yerden devam etmek ve Süper Kupa'yı da kazanmak istiyoruz. Bu takımla geçen sezon şampiyon olduk, iyi takımız ancak insanların transfer istemesi normal. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar ölçü değil. Bu kulüp transfer yapmasa bile geçen sezonun şampiyonu. Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz, Akhisar karşısında da birbirini tanıyan oyuncular olacak. Süper Kupa'yı kazanırsak ben de 5. Süper Kupamı kazanacağım, toplamda da 12. kupam olacak.

"Onyekuru çok önemli bir potansiyele sahip. Çok yetenekli, çok hızlı. Hocamız da zaten kendisini uzun süre izlemiş, izlettirmiş. Çabuk adapte olur ve lige de alışırsa fark yaratacağını düşünüyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.