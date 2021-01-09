Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Terim, Galatasaray'da aktif olarak görev aldığı 8 bininci gününü yaşıyor." denildi.

Açıklamada, Fatih Terim'in 8 Temmuz 1974'te Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu hatırlatılarak, "Efsane olacağı sarı-kırmızılı camiaya ilk kez adım atan Fatih Terim, 4046 gün Galatasaray formasını giyerek burada profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı. 1 Temmuz 1996 tarihinde teknik direktör olarak Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim, teknik direktör olarak dört dönemde 3954 gün görev yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımda futbolcu olarak 4 Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı aktarıldı. Terim'in teknik direktörlük döneminde ise Galatasaray'a bir UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 3 TSYD Kupası şampiyonlukları yaşatarak adını unutulmazlar arasına yazdırdığı kaydedildi.