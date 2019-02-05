Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakarak Başakşehir’in 8 puan gerisine düşen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını teselli etti.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre kalan 14 haftada minimum puan kaybı yaşamaları halinde Başakşehir’in takılacağını ve oluşan farkın eriyeceğini düşünen deneyimli teknik adamın, “Kaldırın kafanızı, henüz hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Biz kendi oyunumuzu geliştirdiğimiz ve galibiyet serisi yakaladığımız zaman, mutlaka farkı kapatacağız” ifadelerini kullandığı kaydedildi. Terim'in kurmayları ile yaptığı toplantıda da Trabzonspor maçı ile yeni bir seri yakalamaları gerektiğini söylediği ve Florya'da sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi.