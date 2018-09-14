Fatih Terim'in maç sonundaki açıklamaları şu şekilde:

İlk yarı sıcak ve kurak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti. Kalemizde yüzde yüz pozisyonlar olmasa da tehditler gördük. Devre arasında herkesin tahmin edebileceği bir süreç geçirdik. İkinci yarı oyuncularımız kendine geldi, çok keyifli bir ikinci yarı oldu. Kasımpaşa kendini kanıtlamış ciddi bir takım."

"Kazanıp lider olmak keyif verici, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 36 bine yakın bir seyirci, kendilerine teşekkür ediyorum. Ozan ve Yunus'u koyuyorum ama onlar da destek çıkıyorlar, onları kazanmamıza yardım ediyorlar."

"Ozan defansın Serdar ile birlikte en iyisi diye düşünüyorum. Donk'u çekebilirdim ama Fernando'yu da dinlendirmek istedim. Bu tip maçlarda kazanırsınız, bu değerlendirmeye girer. Uzun yıllardır oynayan bir defans oyuncusu gibi oynadı, daha da gelişecektir."

"Ozan Kabak, naturası da iyi bir çocuk. Beyegfendiliğiyle, öğrenme isteğiyle, ilişkileriyle çok iyi bir çocuk. İnşallah Galatasaray uzun yıllar bir oyuncu kazandı."

"Salı günü stadın dolması önemli, onlar da biliyorlar bunu. Başlayacağız Şampiyonlar Ligi'ne.

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