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Fatih Terim rekorunu geliştirme peşinde

AA

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk rekorunu geliştirmeye hazırlanıyor

Fatih Terim

Süper Lig'de 7 kezle en fazla kupa kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki Terim, bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak rekorunu bir adım daha yukarı taşımaya çalışacak.

Galatasaray'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Süper Lig'de geçen sezon ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı takımın başında bulunan tecrübeli teknik adam, bu sezon da mutlu sona ulaşmaları durumunda 8. kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı. Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı.

19. KUPAYI HEDEFLİYOR

 Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçını kazandıkları takdirde Galatasaray'daki kupa sayısını 19'a çıkartacak.Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce 18 kupa kaldırdı.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı.

Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı takımda 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

Galatasaray'da geçen sezonun ortasında dördüncü kez göreve başlayan tecrübeli teknik adam, takımını ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Fatih Terim, bu sezonda sarı-kırmızılı takım ile Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

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