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        Haberler Gündem İstanbul Fatih’te binanın üçüncü katından düşen kişi öldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Fatih’te binanın üçüncü katından düşen kişi öldü

        Fatih'te bir binanın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 01:16 Güncelleme: 16.02.2025 - 01:16
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        Binanın üçüncü katından düşerek öldü
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        ​​​​​​​Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde sabah saatlerinde bir kişinin altı katlı binanın üçüncü katından düştüğü yönündeki ihbar üzerine adrese emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, kimliği öğrenilemeyen erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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