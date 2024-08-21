Fatma'dan Mustafa'ya şok suçlama! Şükür Türkan'ın ölümüyle ilgisi var mı? Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme geçen sezonunda da büyük ses getiren Şükür Türkan dosyasını takip etmeye devam ediyor. Bu sezon da büyük bir merakla takip edilen Şükür Türkan olayında flaş bir gelişme yaşandı. Anne Fatma, Mustafa'nın kendisine susması için rüşvet teklif ettiğini itiraf etti.

Habertürk Giriş: 21.08.2024 - 18:50 Güncelleme: 21.08.2024 - 18:50 facebook

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