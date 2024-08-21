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        Haberler Gündem Fatma'dan Mustafa'ya şok suçlama! Şükür Türkan'ın ölümüyle ilgisi var mı?

        Fatma'dan Mustafa'ya şok suçlama! Şükür Türkan'ın ölümüyle ilgisi var mı?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme geçen sezonunda da büyük ses getiren Şükür Türkan dosyasını takip etmeye devam ediyor. Bu sezon da büyük bir merakla takip edilen Şükür Türkan olayında flaş bir gelişme yaşandı. Anne Fatma, Mustafa'nın kendisine susması için rüşvet teklif ettiğini itiraf etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 18:50 Güncelleme: 21.08.2024 - 18:50
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        Fatma'dan Mustafa'ya şok suçlama!
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme geçen sezonunda da büyük ses getiren Şükür Türkan dosyasını takip etmeye devam ediyor.

        Bu sezon da büyük bir merakla takip edilen Şükür Türkan olayında flaş bir gelişme yaşandı. Anne Fatma, Mustafa’nın kendisine susması için rüşvet teklif ettiğini itiraf etti.

        “KIZIMI KOCAM ÖLDÜRDÜ”

        Anne Fatma canlı yayında ses getiren bir açıklamaya daha imza attı. Didem Arslan Yılmaz’ın yönelttiği “Kızını kocan mı öldürdü?” sorusuna anne Fatma “O öldürdü başka kimse yok.O öldürdü.” cevabını verdi.

        FATMA’NIN SÖZLERİ MUSTAFA’YI SİNİRLENDİRDİ!

        Fatma’nın “Kızımı Mustafa öldürdü başka kimse olamaz.” sözlerine Mustafa canlı yayında Fatma’yı tehdit ederek karşılık verdi. Fatma’nın sözlerine iftira diyerek Fatma’yı tehdit eden Mustafa yayını terk etti. Didem Arslan Yılmaz canlı yayında savcılığa seslendi.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV'de.

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