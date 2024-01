Fatma Girik, vefatının ikinci yılında anıldı; "Onun bıraktığı bayrağı yükseklere taşımaya çalışıyoruz"

3 Şurada Paylaş!









"ONUNLA GEÇİRDİĞİM HER ANI ÖZLÜYORUM"

Fatma Girik'in yeğeni ve aynı zamanda manevi kızı olan Fatma Ahu Turanlı, "Bugün Fatma Girik’i kaybedeli tam iki sene oldu. Benim açımdan bahsetmem gerekirse koruyucu meleğimi, yol göstericimi, akıl hocamı, sırdaşımı, arkadaşımı kaybedeli tam iki yıl oldu. O hayattayken onu kaybetme düşüncesi bile burnumu sızlatıp, boğazıma bir yumru yerleştirirken bu gerçeklikle iki yıldır yaşıyor olmak inanın benim için gerçekten çok zor. 'Bak hava soğuk atkını taktın mı, içine atlet giy mutlaka, çıplak ayakla yere basma dedim sana, yemeğini yedin mi?' endişelenecek artık kimsem yok. Anneyi kaybetmek özlemlerin en ağrıymış meğerse. Tek söyleyebileceğim şu hayatta onunla birlikte geçirdiğim her anı, her dakikayı özlüyorum. İyi ki Fatma Girik'in büyüttüğü ve yetiştirdiği bir evlat olmuşum. Bana kazandırdıkları için her zaman ona sonsuz bir minnet borçluyum. yokluğuna alışamadım onu çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.