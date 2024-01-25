Fatma Girik, vefatının ikinci yılında anıldı; "Onun bıraktığı bayrağı yükseklere taşımaya çalışıyoruz"
Yeşilçam'da Türkan Şoray Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte 'Dört Yapraklı Yonca'nın yapraklarından biri olarak Türk sinemasına damgasını vuran Fatma Girik, ölümünün ikinci yıl dönümünde Şişli Belediyesi tarafından anıldı
Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik için vefatının ikinci yılında Şişli Belediyesi tarafından anma töreni düzenlendi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde düzenlenen anma programı Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşti.
Törene, Girik'in birçok dostu, birlikte çalıştığı yol arkadaşı ve sevenleri katıldı. Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Fatma Girik'in yaklaşık 20 sinema filminden kesitlerle oluşturulan kolaj izlenmesi ile başlayan anma töreni, Yeşilçam döneminden anıların anlatılması ile devam etti. Fatma Girik'in yardımcılığını yapmış olan Cemile Tan konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.
"İNSANLARA EŞİT DEĞER VEREN BİR BELEDİYE BAŞKANI ŞİŞLİ'DEN GEÇTİ"
Törene ev sahipliği yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Fatma Girik bir çok yönüyle Şişli’ye çok değer katmış bir arkadaşımız. Aynı zamanda sinema sektörünün önemli bir aktristi. Fatma Girik anlatılmaz. Birlikte yaşadığımız çok güzel anılarımız var. Ben de dâhil olmak üzere Fatma hanım kadar toplumcu belediyeciliği öne çıkaran, kaprisi olmayan, insanlara eşit değer veren bir belediye başkanı Şişli’den geldi geçti. Onun bıraktığı toplumcu belediyecilik açısından çok önemli eserler var. Bizi ilgilendiren o tarafı. Biz de onun bıraktığı yerden o bayrağı biraz daha yükseklere taşımaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"ONUNLA GEÇİRDİĞİM HER ANI ÖZLÜYORUM"
Fatma Girik'in yeğeni ve aynı zamanda manevi kızı olan Fatma Ahu Turanlı, "Bugün Fatma Girik’i kaybedeli tam iki sene oldu. Benim açımdan bahsetmem gerekirse koruyucu meleğimi, yol göstericimi, akıl hocamı, sırdaşımı, arkadaşımı kaybedeli tam iki yıl oldu. O hayattayken onu kaybetme düşüncesi bile burnumu sızlatıp, boğazıma bir yumru yerleştirirken bu gerçeklikle iki yıldır yaşıyor olmak inanın benim için gerçekten çok zor. 'Bak hava soğuk atkını taktın mı, içine atlet giy mutlaka, çıplak ayakla yere basma dedim sana, yemeğini yedin mi?' endişelenecek artık kimsem yok. Anneyi kaybetmek özlemlerin en ağrıymış meğerse. Tek söyleyebileceğim şu hayatta onunla birlikte geçirdiğim her anı, her dakikayı özlüyorum. İyi ki Fatma Girik'in büyüttüğü ve yetiştirdiği bir evlat olmuşum. Bana kazandırdıkları için her zaman ona sonsuz bir minnet borçluyum. yokluğuna alışamadım onu çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.
'Bu Devrin Kadını' filminin yönetmeni Ümit Efekan, çocukluğundan bu yana tanıdığını belirttiği Fatma Girik'ten bahsederken "Bana bir film çek. Öyle bir film olsun ki toplumda yeri olsun yapacağım şeyin. Toplumsal filmlerde bir ismim olsun bu konuda. O toplumsal filmlerin, Anadolu filmlerinin bir numaralı oyuncusu. Burada gördüğünüz filmler bir büyük sanatçıyı anlatıyor. Ben de ona bir gün dedim ki; 'sana bir hikâye buldum.' 'Nedir?' dedi. 'Bu Devrin Kadını'... Sarıldı, bir tek şey söyledi; 'Filmin ismi bile yeter' dedi" şeklinde konuştu.
Kişisel sebeplerden ötürü programda bulunmayan Ali Tutal, Zafer Algöz, Meltem Cumbul, Tuba Büyüküstün gibi isimlerin de anma töreni için gönderdiği videolar izlendi. Konuşmaların ardından Fatma Girik'in Tarık Akan ile birlikte rol aldığı Memduh Ün tarafından yönetilen 'Kaçak' filmi gösterildi.
Öte yandan canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleriyle tanınan Fatma Girik, 1989 yerel seçimlerinde SHP'den Şişli Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçimleri kazanmıştı.
Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak 2022'de 79 yaşında hayatını kaybetmişti.
Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak 2022'de 79 yaşında hayatını kaybetmişti.
Fotoğraflar: AA, İHA, DHA