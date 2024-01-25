Haberler Magazin Fatma Girik, vefatının ikinci yılında anıldı; "Onun bıraktığı bayrağı yükseklere taşımaya çalışıyoruz" - Magazin haberleri

Fatma Girik, vefatının ikinci yılında anıldı; "Onun bıraktığı bayrağı yükseklere taşımaya çalışıyoruz" Yeşilçam'da Türkan Şoray Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte 'Dört Yapraklı Yonca'nın yapraklarından biri olarak Türk sinemasına damgasını vuran Fatma Girik, ölümünün ikinci yıl dönümünde Şişli Belediyesi tarafından anıldı İhlas Haber Ajansı Giriş: 25.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:37 facebook

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Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik için vefatının ikinci yılında Şişli Belediyesi tarafından anma töreni düzenlendi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde düzenlenen anma programı Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşti. Törene, Girik'in birçok dostu, birlikte çalıştığı yol arkadaşı ve sevenleri katıldı. Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Fatma Girik'in yaklaşık 20 sinema filminden kesitlerle oluşturulan kolaj izlenmesi ile başlayan anma töreni, Yeşilçam döneminden anıların anlatılması ile devam etti. Fatma Girik'in yardımcılığını yapmış olan Cemile Tan konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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"İNSANLARA EŞİT DEĞER VEREN BİR BELEDİYE BAŞKANI ŞİŞLİ'DEN GEÇTİ" Törene ev sahipliği yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Fatma Girik bir çok yönüyle Şişli’ye çok değer katmış bir arkadaşımız. Aynı zamanda sinema sektörünün önemli bir aktristi. Fatma Girik anlatılmaz. Birlikte yaşadığımız çok güzel anılarımız var. Ben de dâhil olmak üzere Fatma hanım kadar toplumcu belediyeciliği öne çıkaran, kaprisi olmayan, insanlara eşit değer veren bir belediye başkanı Şişli’den geldi geçti. Onun bıraktığı toplumcu belediyecilik açısından çok önemli eserler var. Bizi ilgilendiren o tarafı. Biz de onun bıraktığı yerden o bayrağı biraz daha yükseklere taşımaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.