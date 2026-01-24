Habertürk
        Fatma Girik yâd edildi

        Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan merhum sanatçı Fatma Girik, vefatının yıl dönümünde Bodrum'daki kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından dualarla anıldı

        Giriş: 24.01.2026 - 16:25 Güncelleme: 24.01.2026 - 16:57
        Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik, vefatının yıl dönümünde Bodrum Torba Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı.

        24 Ocak 2022'de, 79 yaşında aramızdan ayrılan Fatma Girik'in anma törenine; kardeşi Müyesser Girik, ailesi, komşuları ve sevenleri katıldı.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci adına mezarına çiçek bırakılan Fatma Girik için duygu dolu anlar yaşandı.

        Kardeşi Müyesser Girik, usta oyuncuya olan özlemlerini dile getirirken, törende aynı mezarlıkta kabirleri bulunan hayat arkadaşı Memduh Ün, annesi Münevver Ukav ve şarkıcı Akrep Nalan da dualarla yâd edildi.

