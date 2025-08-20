Fatma Turgut, ilk kez seslendirecek

Türk rock müziğinin güçlü kadın sanatçılarından Fatma Turgut, yeni şarkısı 'Güzel Bir Son' ile dinleyicilerini biten bir aşkın ardından gelen o derin sessizlikle baş başa bırakıyor. Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı, Turgut’un etkileyici yorumuyla hüzün ve kabullenişin iç içe geçtiği bir hikâyeyi anlatıyor.

Fatma Turgut, kısa bir şarkı arasının ardından başlayacağı turnesi kapsamında eylül ayında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı, bir yandan da Harbiye heyecanı yaşarken, sürprizler hazırlanmaya başlandı. Bayhan Müzik organizasyonuyla 13 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnedeki yerini alacak olan Fatma Turgut, yeni şarkısı 'Güzel Bir Son'u da sahnede ilk kez seslendirecek.