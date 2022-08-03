Ayrı olan çiftlere seslendi 0:00 / 0:00

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İstanbul Festivali’nin on birinci gününde sahneye Fatma Turgut ve Pinhani çıktı. Sahneye çıktığı anda “Şu an bana ilaç gibi gelen bir gülümsemeye bakıyorum” diyen Turgut, ‘Değmesin Ellerimiz’ adlı şarkısında ayrı olan çiftlere çağrıda bulundu.

FatmaTurgut, sahnede tüm seyirciler eşliğinde de bir çifti barıştırdı. ‘Pembe Mezarlık’, ‘Mey’, ‘Sen Ona Aşıksın’, ‘Buzdan Şato’ ve ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ gibi sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

Fatma Turgut’un ardından sahneye çıkan Pinhani, en kalabalık konserlerinden birine imza attığını söyledi. ‘Bilir O Beni’, ‘Dön Bak Dünyaya’, ‘Ne Güzel Güldün’, ‘Hele Bi Gel’ ve ‘Sevmekten Usanmam’ ve kendi imzasını taşıyan ‘Dünyadan Uzak’ gibi sevilen şarkıları seslendirdi.