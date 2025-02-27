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        Haberler Gündem Güncel Fayanslar düştü, vatandaşlar tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Fayanslar düştü, vatandaşlar tahliye edildi

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı bina, bir dairenin banyosunda fayansların düşmesi nedeniyle tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 01:46 Güncelleme: 27.02.2025 - 01:46
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        Kocaeli'nin Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesinde bulunan 5 katlı binadaki dairenin banyosunda bazı fayanslar düştü.

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        Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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        Önlem amaçlı binada oturan vatandaşları tahliye eden polis ekipleri, caddedeki trafiği durdurdu.

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        1 saat süren incelemenin ardından ekipler, binanın taşıyıcı olmayan sisteminde onarılabilir düzeyde hasar bulunduğunu, taşıyıcı sistemde ise herhangi bir hasarın olmadığını tespit etti.

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        Vatandaşlar izin verilmesi üzerine evlerine döndü ve yol tekrar trafiğe açıldı.

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