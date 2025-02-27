Fayanslar düştü, vatandaşlar tahliye edildi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı bina, bir dairenin banyosunda fayansların düşmesi nedeniyle tahliye edildi
Giriş: 27.02.2025 - 01:46 Güncelleme: 27.02.2025 - 01:46
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Kocaeli'nin Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesinde bulunan 5 katlı binadaki dairenin banyosunda bazı fayanslar düştü.
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Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.
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Önlem amaçlı binada oturan vatandaşları tahliye eden polis ekipleri, caddedeki trafiği durdurdu.