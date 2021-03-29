Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı 0:00 / 0:00

DHA

Geçtiğimiz hafta kemik tümörü teşhisi konulan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, yaşamını yitirdi. 69 yaşında hayata veda eden Uzun için Sefaköy Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Uzun'un ailesi ve sevenleri katıldı.

Oyuncu, kılınan cenaze namazının ardından Sefaköy Mezarlığı'na defnedildi.

ERGUN SÖZEN: DAİMA GÖNLÜMÜZÜ AYDINLATMAYA DEVAM EDECEKSİN

'Hababam Sınıfı'nda 'Boncuk' karakterini canlandıran Ergun Sözen, rol arkadaşına Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla veda etti.

Sözen, "O bizim Fazıl Uzun'umuz... Hababam Sınıfı'nın unutulmaz emekçisi, sinema ve tiyatroya gönül vermiş sevgili sınıf arkadaşımız... Bugün ışıklara gittin ama daima gönlümüzü aydınlatmaya devam edeceksin..." ifadelerini kullandı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Ergun Sözen, bu kareyi ise, "Sözün bittiği yer..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Fazıl Ender Uzun, sınıfın en çalışkanı olan 'Boncuk' ve 'Semra' Hoca'ya söylediği "Öğretmenliğe amma da meraklıymışsınız" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Geçtiğimiz senelerde bir araya gelen Sozen ve Uzun, bu kareyi Instagram'dan yayınlamıştı.