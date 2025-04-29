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        Haberler Kültür-Sanat Fazıl Say, 50. sanat yılını CSO Ada Ankara’da kutladı

        Fazıl Say, 50. sanat yılını CSO Ada Ankara’da kutladı

        Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sanat hayatındaki 50. Yılını CSO Ada Ankara'da düzenlenen özel bir konserle taçlandırdı. Piyano Başında 50 Yıl başlıklı gecede sanatçı, kariyerine damga vuran eserlerinin yanı sıra son dönem bestelerini de dinleyicileriyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 14:49 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:49
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        Fazıl Say, 50. sanat yılını CSO Ada Ankara'da kutladı
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        Türk ve dünya müziğinin önde gelen isimlerinden Fazıl Say, sanat hayatının 50. yılını Ankara’da düzenlenen anlamlı bir konserle kutladı.

        28 Nisan 2025 Pazartesi akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleşen “Piyano Başında 50 Yıl” başlıklı konserde, sanatçı geçmişten bugüne uzanan zengin repertuvarını müzikseverlerle paylaştı.

        Gecede Say, repertuvarında hem kariyerinin dönüm noktası olan eserleri hem de yakın dönemde bestelediği eserleri seslendirirken, her parçayı dinleyicilere kısa anlatımlarla tanıtarak sahnede kişisel bir hikâye sundu.

        Konser programı, klasik müzikle çağdaş Türk besteciliğini harmanlayan nitelikteydi.

        Bu özel konser, Fazıl Say’ın 50. sanat yılına özel hazırladığı konser serisinin ikinci ayağı olma özelliğini taşıyor. Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan gece, dakikalarca süren alkışlarla sona erdi.

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        #fazıl say
        #CSO Ada Ankara
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