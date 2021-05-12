'Fenerbahçe' isyanı: Ciğerimiz ağladı 0:00 / 0:00

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Süper Lig'in 41'inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 79 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yaranın bu sefer çok derin olduğunu ifade etti.

"CİĞERİMİZ AĞLADI"

Fazıl Say, konuyla ilgili, "Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı, som altından gelen fırsatın böyle hoyratça tepilmesine, bu ruhsuz ve hiçliğe, bu takım biz değiliz. Fenerbahçe 3'üncülüğü. Yara çok derin bu sefer... Ve Beşiktaş'ın yenildiği gün. Bu Emre Belözoğlu ile 4 yıl daha? İstersen 14 olsun" ifadelerini kullandı.

— Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 11, 2021

SAMATTA, FAZIL SAY'I ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI

Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Maçın bitmesine dakikalar kala, sarı-lacivertli ekibin forveti Samatta, müsait bir pozisyonda golü kaçırınca, Fazıl Say da sinirlerine hakim olamamıştı.

51 yaşındaki dünyaca ünlü piyanist, yayınladığı videoda önündeki yastığı koltuğa vurduğu görülmüştü. Fazıl Say'ın bu paylaşımı, sosyal medyada "Samatta, Fazıl Say'ı bile çıldırttı" şeklinde yorumlanmıştı.