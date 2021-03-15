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Fazıl Say'dan 'Fenerbahçe' tepkisi

Geçtiğimiz ay oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlerken sinirlerine hakim olamayan ünlü piyanist Fazıl Say, yine isyan etti. Say, bu kez Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı sonrası, "Hüsranla bitti, koca bir sezon daha... Yazık... Adam kendi kalesine gol atıyor" dedi

Fazıl Say'dan 'Fenerbahçe' tepkisi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne kendi sahasında 2-1 yenilmesinin ardından isyan etti. Say, karşılaşmanın bitmesinden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımla futbolculara ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a tepki gösterdi.

Ünlü piyanist, yayınladığı gönderide, "Hüsranla bitti. Koca bir sezon daha... Yazık. Adam kendi kalesine gol atıyor... Neresiyle attı, kendi bile anlamamıştır. Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi... En ufak bir üzüntüsü yok" ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki Fazıl Say'ın bu paylaşımları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BU BİR RUH"

Fazıl Say, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'ye gönül veren milyonların sayısı, dünyada 100 kadar ülkenin nüfusundan bile fazladır. Bu kitlenin içinde haliyle müzisyeni de olur, ressamı da, şairi de, atom fizikçisi de... Ve biz de kızarız veya üzülürüz. Bu futbol... Bu taraftarlık... Bu bir ruh... Bir birliktelik...

SAMATTA DA FAZIL SAY'I ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI

Maçın bitmesine dakikalar kala, sarı-lacivertli ekibin forveti Samatta, müsait bir pozisyonda golü kaçırınca, Fazıl Say da sinirlerine hakim olamamıştı. Ünlü piyanistin, yayınladığı videoda önündeki yastığı koltuğa vurduğu görülmüştü.

Fazıl Say'ın bu gönderisi, sosyal medyada "Samatta, Fazıl Say'ı bile çıldırttı" şeklinde yorumlanmıştı.

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