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Deride vereceği olası alerjik ve kimyasal reaksiyonlar, deride kızarıklık, kaşıntı, yanma ve sivilcelenme, batık oluşumu gibi yan etkiler olabilir. Bazı masaj salonlarında da bu ve benzeri aktar kaynaklı yağların illegal olarak kullanımı da, örneğin seboreik yağlı bir cilde uygulandığında aşırı yağlanma, akne ve bazı kıl kökü iltihaplarına ve hatta deri enfeksiyonlarına neden olabilir" şeklinde konuştu.