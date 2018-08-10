FC Botosani - Astra Ploiesti maçı öncesi rakamlar

Romanya 1.Lig maçında FC Botosani ile Astra Ploiesti, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. FC Botosani 5 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Astra Ploiesti 5 puanda ve 3. sırada. FC Botosani, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Astra Ploiesti son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 240 kodlu maçı oynayanlar; FC Botosani galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Astra Ploiesti galibiyet oranı 2.80.

FC Botosani son hafta oynanan Recaş maçında 1-1 berabere kaldı.

Astra Ploiesti ise Concordia Chiajna maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan FC Botosani, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Astra Ploiesti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Astra Ploiesti, 1 gol atarken 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ