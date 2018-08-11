FC Copenhagen - Brondby maç önü

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. FC Copenhagen, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Brondby takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi FC Copenhagen 9 puanla 2. sırada, Brondby 10 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi FC Copenhagen, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Brondby, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 653 kodlu maçı oynayanlar; FC Copenhagen galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Brondby galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

FC Copenhagen son hafta oynanan FC Nordsjaelland maçında 0-0 berabere kaldı.

Brondby, Aalborg karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

FC Copenhagen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. FC Copenhagen, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

Brondby ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brondby, 4 gol atarken 1 gol yedi.

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