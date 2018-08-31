FC Gifu - Omiya maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig maçında FC Gifu ile Omiya, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. Maç öncesi FC Gifu 32 puanla 18. sırada, Omiya 48 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi FC Gifu, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Omiya son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 297 kodlu maçı oynayanlar; FC Gifu galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.20, Omiya galibiyet oranı 1.80.

FC Gifu son hafta oynanan Mito Hollyhock maçında 0-2 kazandı.

Omiya, JEF United Chiba karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet alan FC Gifu, 19 gol attı ve 23 gol yedi.

Omiya, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Omiya, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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