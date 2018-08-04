FC Roskilde - Fredericia maçı heyecanı

Danimarka 1.Lig maçında FC Roskilde ile Fredericia, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:45. FC Roskilde, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fredericia son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 476 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Roskilde kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Fredericia sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

FC Roskilde son haftadaki Thisted müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Fredericia, Skive IK karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Fredericia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Fredericia, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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