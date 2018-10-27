FC Roskilde - Viborg maçı istatistikleri

FC Roskilde ve Viborg, 28 Ekim 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:45. FC Roskilde 8 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Viborg 29 puanda ve 1. sırada. FC Roskilde, son 6 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Viborg, geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 447. İddaa'da FC Roskilde kazanır 3.30, berabere biter 3.20, Viborg kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

FC Roskilde önceki hafta Fremad Amager mücadelesinde 2-0 kazandı.

Viborg ise Brabrand karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

FC Roskilde, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. FC Roskilde, kendi sahasında 9 gol attı, 13 gol yedi.

Viborg, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Viborg 16 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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