FC Tokyo - Kobe rakamlar

FC Tokyo ve Kobe, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi FC Tokyo 37 puanla 2. sırada, Kobe 29 puanla 5. sırada bulunuyor. FC Tokyo son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kobe, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 451 kodlu maçı oynayanlar; FC Tokyo galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Kobe galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
FC Tokyo son hafta oynanan Gamba Osaka maçında 0-0 berabere kaldı.
Kobe ise Shimizu maçında 1-3 yenildi.
FC Tokyo, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 11 gol yedi.
Kobe ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kobe, 11 gol atarken 9 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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