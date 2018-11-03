FC Wiener Neustadt - SV Horn karşılaşma önü

FC Wiener Neustadt ve SV Horn, 04 Kasım 2018 Pazar günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:30. Maç öncesi FC Wiener Neustadt 18 puanla 6. sırada, SV Horn 9 puanla 16. sırada bulunuyor. FC Wiener Neustadt, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. SV Horn son 5 mücadelede 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 440 kodlu maçı oynayanlar; FC Wiener Neustadt galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, SV Horn galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

FC Wiener Neustadt önceki hafta FC Wacker Innsbruck mücadelesinde 1-3 yenildi.

SV Horn ise Lask Linz maçında 1-2 yenildi.

FC Wiener Neustadt, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 6 gol yedi.

SV Horn, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda SV Horn 8 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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