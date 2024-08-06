Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber
Aydın'ın Söke ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan İncirliova Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi ve Söke Latmos Kız Futbol Takımı futbolcusu Ayyüce Naz Polat, 15 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polat'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere okul ve takım arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.
Aydın'da feci kazada yaralanan spor lisesi öğrencisinden 15 gün sonra acı haber geldi.
Kaza, 22 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Söke-Kuşadası kara yolu Granta mevkisinde meydana geldi.
Kuşadası'ndan Söke yönüne giden B.G.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil karşı şeride geçip, Engin Efe İşbilen yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazadan bir gün sonra Engin Efe İşbilen, hayatını kaybetti.
ÖLÜMÜ YASA BOĞDU
Yaralılardan İncirliova Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi ve Söke Latmos Kız Futbol Takımı futbolcusu Ayyüce Naz Polat, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Polat'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere okul ve takım arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.