Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber Aydın'ın Söke ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan İncirliova Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi ve Söke Latmos Kız Futbol Takımı futbolcusu Ayyüce Naz Polat, 15 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polat'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere okul ve takım arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.08.2024 - 13:34 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:34 facebook

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