Edirne’den bir acı haber daha! Hasan’ın ardından Melike de yaşamını yitirdi Edirne'de içinde üç polisin bulunduğu otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Hasan Burak Önder'in ardından 2'nci acı haber ise genç polis memuru Melike Dilek'ten geldi. 27 yaşındaki Dilek, feci kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Havsa ilçesinden Edirne istikametine seyir halindeki polis memuru Hasan Burak Önder idaresindeki otomobil, aynı yöne giden ve üzerinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör römorkuna arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle şarampole savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 polis memuru itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinde, otomobil sürücüsü ve aynı zamanda Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Hasan Burak Önder’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada ağır yaralanan polis memuru Melike Dilek’te tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis memuru Onur Yüksel’in ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.