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Haberler Gündem 3. Sayfa FECİ OLAY! Son dakika: Alacaklıları rehin aldı! 4 gün sonra kurtarıldı - Haberler
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Feci olay! Alacaklıları tarafından rehin alındı, 4 gün sonra polis kurtardı

Mersin'de bir iş yerinde borçlu olduğu kişiler tarafından 4 gün rehin tutulduğu ileri süren A.Ö., polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı

FECİ OLAY! Son dakika: Alacaklıları rehin aldı! 4 gün sonra kurtarıldı - Haberler
Alacaklıları rehin aldı! 4 gün sonra kurtarıldı
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DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.Ö.'nün 4 gündür bir iş yerinde zorla tutulduğu ihbarı üzerine hareket geçti. İhbarın yapıldığı iş yerine giden ekipler, içeride olduğu tespit edilip elleri bağlı A.Ö.'yü kurtardı.

DHA'nın haberine göre, ifadesi alınan A.Ö., borçlu olduğu H.K. ve D.K. ile konuşmak amacıyla iş yerine gittiğini, ancak burada elleri ve kolları bağlanarak rehin alındığını öne sürdü.

Dövülüp cep telefonunun zorla alındığını, silahla tehdit edildiğini belirten A.Ö. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kimlikleri tespit edilen H.K., D.K., Ö.K., M.M., M.O., D.G., S.M., E.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 7 kartuş, 1 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 6 gram esrar ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve D.K. ev hapsi kararı ile diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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