Feci olay! Kaybolan küçük kız foseptikte bulundu!

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi. Vidanjörle boşaltılan foseptiğe giren ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan N.G.A.'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bahçedeki foseptiğin açık olan kapağı ise görevliler tarafından kapatıldı.

Olayla ilgili inceleme çok yönlü olarak sürüyor.