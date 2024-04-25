Feci ölüm! İnşaat demirleri üzerine düştü!
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, villa inşaatında çalışan demir ustası 43 yaşındaki Abdurrahman Ateş, iş makinesiyle taşınan inşaat demirlerinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Diyarbakır'da olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi yakınlarındaki bir villa inşaatında meydana geldi.
DEMİRLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre ismi öğrenilmeyen operatörün iş makinesinin kovasıyla taşıdığı demirler, temel çalışmaları sırasında çalışan demir ustası Abdurrahman Ateş’in (43) üzerine düştü.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINDA
Ateş’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kepçe operatörü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.