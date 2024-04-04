Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı

Fed Başkanı Jerome Powell, Stanford İşletme, Hükümet ve Toplum Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun geçen yıl önemli ölçüde düştüğünü ancak hala Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini belirten Powell, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme memnuniyetle karşılansa da enflasyonun hedefe sürdürülebilir şekilde geri getirilemediğini söyledi.

Powell, sıkı para politikasının özellikle faize duyarlı harcama kategorilerinde talep üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini aktardı.

Hem istihdam hem de enflasyonla ilgili son verilerin beklenenden yüksek geldiğine işaret eden Powell, ocak ve şubat ayılarındaki enflasyon verilerinin geçen yılın ikinci yarısındaki düşük değerlerin üzerinde kaldığını kaydetti.

REKLAM

Powell, "Son veriler, sağlam büyüme, güçlü ancak yeniden dengelenen iş gücü piyasası ve bazen engebeli bir yolda yüzde 2'ye doğru inen enflasyondan oluşan genel tabloyu önemli ölçüde değiştirmiyor" dedi.

İş gücü piyasasındaki yeniden dengelenmenin işten ayrılmalar, iş olanakları, işveren ve işçilere yönelik anketlerle ücret artışlarında devam eden kademeli düşüşe ilişkin verilerde açıkça görüldüğünü belirten Powell, enflasyon konusunda ise son okumaların bir yükselişten fazlasını temsil edip etmediğini söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.