FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASA BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de hükümetin kapalı kalması nedeniyle makroekonomik veri akışının sekteye uğraması risk iştahını törpülerken, teknoloji şirketlerinin sağladığı anlaşmalar satış baskısının sınırlı kalmasına destek veriyor.

Analistler, ekonomik verilere erişimin zorlaştığı bu dönemde Fed'in atacağı politika adımlarına ilişkin belirsizlerin artsa da, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu yıl sonuna kadar toplamda 2 faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörülerin gücünü koruduğunu söyledi.

Bu dönemde ekonomiye dair bilgi edinmek isteyen yatırımcılar alternatif göstergeleri takip ediyor. Fed'in New York Şubesi'nin dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiğini, iş gücü piyasası beklentilerinin de kötüleşmeye devam ettiğini gösterdi.

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Banka'nın politika faizini düşürmeye devam edebileceği yönündeki görüşünü yineledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise politika faizinde yapılacak sert bir indirimin enflasyonu körükleme riski taşıdığını belirtti.