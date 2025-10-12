Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasaların gözü bir kez daha ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Geçtiğimiz ay 25 baz puanlık indirimle para politikasında yön değişikliğine giden Fed, Ekim toplantısında atacağı adımla yatırımcıların odağında. Dolar, altın, borsa ve kripto paralarda yeni seyri belirleyecek karar öncesi, piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor. Detaylar haberimizde...
Finans dünyasında heyecan dorukta! ABD Merkez Bankası (Fed), Ekim ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Son toplantısında sürpriz bir şekilde faiz indirimine giderek piyasaların seyrini değiştiren Fed’in bu kez nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor. Kararın, dolar kurundan emtia fiyatlarına kadar geniş bir etki yaratması öngörülüyor. İşte ayrıntılar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in 2025 takvimine göre sıradaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025'te yapılacak. Toplantının ardından faiz kararı, aynı gün Türkiye saatiyle 21.00'de ilan edilerek yatırımcılar tarafından merakla beklenen Ekim ayı Fed faiz oranı açıklanacak.
FED FAİZ BEKLENTİLERİ NASIL?
Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentilere karşın banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, bankanın politikalarına ilişkin endişelere sebep oluyor.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.
EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, yılın ilk faiz indirimi kararı olma özelliğinde.