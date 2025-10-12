Finans dünyasında heyecan dorukta! ABD Merkez Bankası (Fed), Ekim ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Son toplantısında sürpriz bir şekilde faiz indirimine giderek piyasaların seyrini değiştiren Fed’in bu kez nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor. Kararın, dolar kurundan emtia fiyatlarına kadar geniş bir etki yaratması öngörülüyor. İşte ayrıntılar...