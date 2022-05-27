FED FAİZ KARARI NE OLUR?



'Fed'in görevi enflasyonu kontrol altına almak'



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ana görevinin enflasyonu yeniden kontrol altına almak olduğunu söyledi.



Fiyat istikrarını ekonominin "temel taşı" olarak tanımlayan Powell, Fed'in yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağının Fed'in kontrolünde olmayan faktörlere de bağlı olduğunu vurguladı.



ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına alma mücadelesinin yüksek faizlerin hissedilmesiyle "bazı acılar" içereceğini belirten Powell, ancak fiyatların hızla yükselmeye devam etmesinin daha kötü bir sonuç olacağına işaret etti.