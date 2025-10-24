FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı beklentisi ne yönde?
Fed faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası'na döndü. Faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak, faiz indirimi için piyasa beklentisi ne yönde? İşte, detaylar...
Gözler, Fed tarafından açıklanacak faiz kararına döndü. Para piyasalarında Fed'in bu ay ve aralıkta faizi 25'er baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, 2026 yılı genelinde toplam 3 faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentiler güçlendi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay indirim bekleniyor mu? İşte, detaylar...
FED FAİZ KARARI (EKİM 2025) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısı 28-29 Ekim'de düzenlenecek. Faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell tarafından 29 Ekim akşam saat 21:00'de açıklanacak.
FED FAİZ KARARI NE OLUR, TAHMİNLER NE YÖNDE VE İNDİRİM OLACAK MI?
Para piyasalarında Fed'in bu ay ve aralıkta faizi 25'er baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, 2026 yılı genelinde toplam 3 faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentiler güçlendi.
Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in ekim ve aralık aylarındaki toplantılarında 25'er baz puan gevşeyerek toplamda 50 baz puan indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Piyasalardaki beklentilerin yanı sıra dün açıklanan Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar, yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini ortaya koydu.